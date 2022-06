Castelsarrasin - Terres des confluences - Le comité de défense de l'hôpital interpelle les élus

Par la voix de son président Gilles Neupont, les membres du bureau du comité de défense de l’hôpital de Castelsarrasin Moissac sont venus participer au conseil communautaire de la communauté des communes Terres des Confluences qui s’est tenue mardi dernier à Castelmayran.

Le Comité de Défense du CHIC Castelsarrasin-Moissac n’a pas l’intention de perturber votre séance de travail abusivement, mais souhaite profiter de votre réunion ce soir pour vous faire part de notre interrogation au sujet de votre absence de réponses à nos différentes invitations successives.

En effet, nous vous avons proposé un questionnaire sur les difficultés rencontrées localement dans le domaine de la santé mais n’avons reçu aucune réponse.

De même, nous vous avons invités à participer aux rassemblements contre la fermeture des Urgences de nuit ; hélas, nous avons été déçus par la faible participation d’élus alors que nous pensions que vous auriez à cœur de soutenir publiquement la défense de cet outil commun en matière de soins qu’est l’hôpital public intercommunal Castel-Moissac, en solidarité avec la population. Pour être justes, permettez-nous d’ouvrir une parenthèse pour souligner, tout de même, la présence régulière d’une délégation du Conseil Municipal de Castelsarrasin et les en remercier.

Nous rappelons que l’une des missions dévolues au Conseil Communautaire a trait à la politique locale de santé. C’est aussi pourquoi nous voudrions connaître, d’une part, l’évolution de cette mission confiée à un personnel en poste à la Maison de l’Intercommunalité, d’autre part, les véritables objectifs que vous lui assignez, et enfin, le bilan actuel de la situation sanitaire du territoire de Terres des Confluences et les actions entreprises, tout particulièrement pour que soit assurée la complémentarité hôpital public-médecine de ville.

Notre démarche est guidée par l’intérêt général et non le dénigrement. Nous rappelons que notre association a pour objectif de défendre la pérennité, la qualité, la diversité et faire la promotion de l’offre de soin du Centre Hospitalier Intercommunal de Castelsarrasin-Moissac. La poursuite de ces objectifs se fera au travers d’actions de communication vers les populations concernées, de concertations et négociations avec les différentes autorités parties prenantes, ARS, direction de l’hôpital intercommunal, assemblée départementale, intercommunalités, mairies, médecins, sans que cette liste ne soit limitative. L’association pourra également organiser et/ou participer et/ou s’associer à toute action revendicative liée à son objet, sur le domaine public.

L’intercommunalité, comme les mairies, font partie de nos interlocuteurs possibles pour faire avancer la résolution des problèmes rencontrés par les citoyens en demande de soins ou de prévention.

Voilà pourquoi ce soir nous tenions à réitérer notre demande de soutien, si ce n’est de participation à la défense de l’hôpital public de notre territoire. Nous vous remercions de nous avoir permis de nous exprimer et gageons sur votre compréhension de l’esprit qui nous anime en toute indépendance.