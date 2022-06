Pyrénées-Orientales - Réduire le temps de travail et faire naître une société du temps choisi

La question de la réduction du temps de travail est essentielle dans le cadre de la définition d’un projet de société. Le sens de l’Histoire comme le progrès technique militent pour une réduction du temps de travail, et ce sur l’ensemble de la vie. Candidat dans la 1° circonscription des Pyrénées-Orientales pour la NUPES (Nouvelle Union Populaire écologique et sociale), je défendrai un certain nombre de combats et de mesures allant dans ce sens.

La NUPES convoquera d’abord une conférence nationale sur la réduction du temps de travail et la prise en compte de la pénibilité. Plusieurs aspects seront immédiatement mis en œuvre : le rétablissement de la durée effective hebdomadaire du travail à 35 heures par la majoration des heures supplémentaires, le passage aux 32 heures dans les métiers pénibles ou de nuit et sa généralisation par la négociation collective. La réduction du temps de travail annuel se fera avec l’instauration d’une sixième semaine de congés payés (sans oublier celle du temps de travail au cours de la vie avec l’abaissement de l’âge de départ à la retraite). Nous remettrons en cause les autorisations de travail le dimanche. De manière plus globale, il s’agira d’en finir avec la flexibilisation, l’annualisation contrainte, l’intensification et les horaires fractionnés.

Avec la NUPES, j’aurai pour boussole la mise en place d’une société du temps choisi garantie par un droit du travail protecteur.

Francis DASPE, candidat NUPES sur la 1° circonscription des Pyrénées-Orientales