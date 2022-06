Montpellier - Et si on se disait "Oui" au Salon du Mariage ?

Durant les week-ends de septembre et octobre, les villes de Clermont-Ferrand, Nîmes, Béziers, Montpellier et Perpignan vont accueillir le Salon du Mariage.

Rendez-vous indispensable pour les futurs mariés en quête d’inspiration, le Salon du Mariage réunit les meilleurs prestataires : traiteurs, photographes, fleuristes, agences de voyage, couturiers, tailleurs, bijoutiers... tous sont réunis en un même lieu.

En 2022, le Salon du Mariage réserve de belles surprises !

Avec toujours un même but : offrir le meilleur accompagnement pour que chaque mariage reste un souvenir inoubliable. Cette année, c'est une mise en scène, de véritables shows, trois défilés quotidiens dévoilant les tendances actuelles du mariage et des cadeaux offerts par les exposants qui attendent les visiteurs.

Les prochaines dates à ne pas manquer

Clermont-Ferrand : le 24 et 25 septembre à la Grande Halle d’Auvergne/Zénith

Nîmes : le 1er et 2 octobre au Parc des Expositions

Béziers : le 8 et 9 octobre au Parc des Expositions

Montpellier : le 22 et 23 octobre au Parc des Expositions

Perpignan : le 29 et 30 octobre à l'Espace St Mamet Saint Estève Perpignan

Une véritable opportunité pour les exposants

Le salon du mariage offre une opportunité unique aux exposants de se faire connaitre auprès de leur clientèle cible : les futurs mariés. C'est l'occasion de se positionner parmi les acteurs clés du secteur, faire découvrir leurs offres et se montrer comme des prestataires à l'écoute des tendances !

À PROPOS

Le Salon du Mariage est l'événement complet autour du mariage regroupant une diversité de prestataires qualifiés. Initié depuis 35 ans à Nîmes et fort de son succès, il s'agrandit au fil des années et s'implante dans deux nouvelles villes en 2022 : Perpignan et Clermont-Ferrand.