Castelnau-le-Lez - Faites du sport pour la fête du sport à Castelnau-le-Lez !

La Fête du Sport effectuera son grand retour le samedi 11 juin au Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas, de 9h à 13h30. Toutes les activités sont gratuites.

Quoi de mieux que la fête du sport pour découvrir de nombreuses activités pour petits et grands ? Organisée par le service des sports de la Ville avec le soutien des assos (Castelnau Basket, Bad in Lez, etc.), la fête du sport revient à Castelnau-le-Lez.

De nombreuses activités seront proposées : sports collectifs, individuels, arts martiaux, handisport et autres loisirs (danse, pêche etc.).

Cette année, la fête du sport innove, avec une proposition de incluant la réalité virtuelle (e-sport). Plusieurs animations attendent les participants… Les traditionnels jeux d’eau avec toboggans, promenade à poneys ou encore Slack line raviront le public, le sport à Castelnau n’a pas fini de surprendre !

Restauration sur place possible, paëlla sur réservation au 04 67 79 80 08 (8 € / personne).

Paris 2024 en ligne de mire

Engagée en faveur de la pratique sportive, la Ville de Castelnau-le-Lez a été retenue centre de préparation pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Place forte du sport sur le territoire, le Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas pourra accueillir des délégations étrangères pour le basket, le volley et le judo.

La Ville de Castelnau le Lez accueillera du 7 au 11 juin également l’exposition itinérante « Au coeur de l’Olympisme », au sujet de l’histoire des Jeux Olympiques et Paralympiques de l'antiquité à nos jours, à travers des flashbacks. L’exposition se découvre à travers des kakémonos et une tablette tactile. Elle retrace notamment l’évolution du mouvement olympique et revient sur moments marquants du sport olympique français.