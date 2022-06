Occitanie - Mardi 7 juin 2022 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Un nouveau point de situation coronavirus en Occitanie.

Ce bulletin récapitulatif n°275 fait à nouveau le point sur l’activité des équipes hospitalières de la région : 1143 hospitalisations en cours (-15) dont 73 en réanimation et soins critiques (-2) et on déplore 7791 décès à l’hôpital depuis le début de l’épidémie en mars 2020 (+9 en 7j).

A l’approche de la période estivale, la vigilance reste de mise en Occitanie comme partout en France : ces derniers jours, le nombre de nouveaux cas Covid ne baisse plus.

Il tend à se stabiliser voire à augmenter : +14% en 7 jours. Cette inversion de tendance est probablement liée notamment à de nouveaux variants plus contagieux mais apparemment moins virulents.

C’est aussi une évolution qui est favorisée par un large relâchement du respect des mesures barrières à une période marquée par de nombreux moments partagés en familles ou entre amis. Cette tendance semble également se stabiliser ces tous derniers jours en secteur hospitalier pour les cas Covid les plus graves. Pour éviter une nouvelle vague épidémique, restons donc tous très vigilants, surtout envers nos proches les plus vulnérables face au virus : il est toujours recommandé de les protéger via un rappel de vaccination et nos gestes barrières habituels.

Chacun d’entre nous est appelé à la prudence, pour nous garantir à tous un été sans nouveau rebond épidémique en Occitanie.