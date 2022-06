Occitanie - Quelle est la place des déserts médicaux et quelles solutions ?

·Comment expliquer que 10% de la population ne soit pas suivie par un médecin traitant ?

Aujourd’hui, 10% de la population n’est pas suivie par un médecin traitant selon les chiffres de l’Assurance maladie. Cela signifie que 10% des Français ne sont pas inscrits dans ce qu’on appelle le parcours de soins coordonnés, et qu’ils ne peuvent pas bénéficier d’un meilleur taux de prise en charge par l’Assurance maladie. Pour certains, ne pas déclarer de médecin traitant est un choix. Mais il y a en fait deux raisons. Tout d’abord près de la moitié des personnes sont des jeunes qui ne sont pas à la recherche d’un médecin traitant. Par ailleurs, l’autre raison majeure est la mise sous tension de notre système de santé et la multiplication des déserts médicaux. 17,3% de la population française vit dans un désert médical et on estime que 27 millions de Français vivront dans un désert médical d’ici 2027. A cela s’ajoute que 25% des médecins en exercice ont plus de 60 ans et partiront prochainement à la retraite. Il est aujourd’hui temps de proposer des solutions concrètes pour répondre à l’urgence de la situation.

·Quels problèmes peuvent toucher les patients qui n'ont pas de médecins ? Existe-il beaucoup de déserts médicaux dans la région Occitanie ?

Ne pas avoir de médecin traitant peut amener dans un premier temps à renoncer aux soins. Pour les personnes à la santé fragile, cela signifie ne pas faire de suivi régulier de leur état de santé, ne pas renouveler leurs ordonnances, ne plus prendre leur traitement en temps et en heure et ne pas pouvoir être orienté chez un confrère spécialiste si nécessaire. C’est pourquoi MEDADOM, de par ses solutions de téléconsultation médicale, souhaite apporter une solution rapide et concrète pour que tous les Français aient accès aux soins, quel que soit leur lieu de résidence.

L’Occitanie est une région particulièrement touchée par les déserts médicaux, en effet près de la moitié des communes sont en zone de sous-densité médicale.

·Quelles solutions régionales existent pour permettre aux patients de consulter un médecin ?

La téléconsultation est une solution permettant de consulter un médecin, quand vous n’avez pas de médecin traitant ou qu’il n’est pas disponible, notamment dans les régions, départements, communes classées comme désert médicaux.

·Quels sont les chiffres de la téléconsultation en Occitanie ?

2000 téléconsultations par mois en 2022

Illustration