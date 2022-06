Lourdes - Un cèdre malade du jardin de l'You menace l'aire de jeux et doit être retiré

Suite au résultat du diagnostic réalisé par les services de l’ONF, un des cèdres de l’Atlas qui ornemente le jardin de l’You va devoir être retiré par une société spécialisée.

Le rapport technique relève un déficit foliaire de 90 % (perte de végétalisation de l’arbre) et la présence d’un champignon au niveau des racines, l’armillaire, qui fait dépérir l’arbre. Cette maladie cryptogamique est grave puisque les remèdes sont inexistants. Son action est irréversible. Le risque encouru est ainsi très clair.



« Le rapport établi un risque de ruptures d’axes secs sur mortalité. Cela veut dire que les branches peuvent casser à tout moment. Il suffit de le regarder pour comprendre sa souffrance. Cet arbre est malade et il peut devenir dangereux. N’oublions pas qu’il est situé dans un parc public, à proximité immédiate des promeneurs et des jeux pour enfants », rappelle le responsable des Espaces verts, réceptionnaire du rapport de l’Office National des Forêts.



Le cèdre malade sera remplacé. La campagne annuelle de plantation de la Ville qui intervient à la sainte Catherine, en novembre, prévoit la plantation d’une trentaine d’espèces sur le territoire de toute la commune. Fruitiers, arbres feuillus comme les davidias, les arbres caramel, les troènes, les chênes… font partie de la commande cette année.

Photo ville de Lourdes