Frontignan - La Peyrade en fête ouvre le bal à Frontignan Du 17 au 19 juin 2022

Tous les ans, la saison estivale prend son envol au mois de juin à l’occasion de la fête de La Peyrade. Bals, fête foraine, premier feu d’artifice de l’été et autres rendez-vous festifs et conviviaux accompagnent l’arrivée des beaux jours. Un week-end familial et festif.

Cette année la fête reprend toute sa place dans le quartier de La Peyrade, avec 3 jours de fêtes pour petits et grands ! La Ville de Frontignan la Peyrade fait le nécessaire pour que la traditionnelle fête Lapeyradoise se positionne comme l’un des évènements phares ouvrant la saison estivale.

La Peyrade en fête est organisé par la Ville de Frontignan la Peyrade, en partenariat avec FLPStudio34, le Comité des fêtes, MuscatRames, l'Olympique la Peyrade football Club, la Boule nationale lapeyradoise, et le Tennis club lapeyradois..

Au programme cette année :

Fête foraine

Du 17 au 19 juin 2021, de 18h à minuit, place Gabriel-Péri

Vendredi 17 juin, place Gabriel-péri

> 19h - Scène urbaine : Graff et DJ

Les jeunes DJ frontignanais montent sur scène et rivalisent avec les plus expérimentés, ils sont accompagnés de Len, Kak, Pdv, Chaibotch, Fadelselecta, Royakilla, Orly, Kooseyl et Samy.

Soirée orchestrée par FLPStudio34.

Spectacle d'hypnose avec Hicham BENJOUDAR

> 21h30 - Distribution de lampions

> 22h - Défilé musical suivi du feu d'artifice, quai du Pavois

> 22h45 - Soirée DJ SAKOJAZ

Samedi 18 juin, place Gabriel-péri

> 21h30 - Concert de la troupe Goldstar

Dimanche 19 juin

> 8h - Tournoi de boules carrées, école les Lavandins

> 18h - Finale du tournoi de boules carrées et remise de prix, place Gabriel-Péri

> 19h30 – Repas guinguette

Apéritif musical, repas guinguette (paëlla, vin et dessert) et bal musette animés par les Gaspards.

Repas proposé par les associations : 14€ sur inscription jusqu’au 13 juin

Rens. et insc. : 06 32 21 71 93 - 06 12 98 42 26