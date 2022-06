Ramonville Saint Agne - Rêver les futurs, un studio créatif d'éco-communication qui révèle les projets à impact

Nichée au pied des Pyrénées, à la frontière de la Haute-Garonne, la coopérative STUDIO RÊVER LES FUTURS accompagne les entrepreneurs en les encourageant à révéler leur potentiel, leur identité et à porter leur voix par lebiais d’une communication éco-responsable, le tout dans un studio atypique.

Un studio innovant qui porte des valeurs d’avenir

Créé en décembre 2021, STUDIO RÊVER LES FUTURS est une coopérative engagée dans une communication éco- responsable ; son objectif : révéler des projets porteurs de sens. Au sommet de ce studio, Laëtitia GENEYTON (spécialisée en stratégie de communication, conception et rédaction) et Jérémy CALLI (graphiste et vidéaste), un binôme de communicants complémentaires en quête d’innovation.

« J’ai découvert le Mouvement Scop en 2017, lors de mon intégration à La Maison de l’Initiative, en tant que salariée- entrepreneure. Pour notre projet, nous voulions, avec Jérémy, une entreprise qui implique ses salariés/associés avec une gouvernance partagée, une répartition équitable et qui porte les valeurs que l’on défend. » affirme Laetitia GENEYTON. « Pour bien accompagner nos clients, nous avions besoin, avant tout, d’être nous aussi bien accompagnés pour créer notre entreprise. Grâce à l’appui de l’URSCOP, nous avons été (et le sommes encore) entourés d’experts, notamment sur les plans juridique et administratif, qui s’éloignent de nos compétences de communicants. » ajoute Laetitia.

STUDIO RÊVER LES FUTURS a pour volonté de partager des expériences, de travailler sur des projets porteurs de sens et de rencontrer d’autres coopératives du territoire. « Nous sommes animés par l’envie de collaborer avec les coopératives qui portent, elles comme nous, des intérêts communs sociaux/environnementaux. En intégrant le réseau coopératif, l’idée c’est de découvrir de nouveaux projets, de nouvelles personnes et de trouver des synergies. Dans ce Mouvement, le relationnel est complétement différent, il est intense et c’est ce qui fait la force de l’URSCOP et de son réseau. La communication est un outil au service des projets et nous avons la chance d’accompagner des projets qui ont le pouvoir de changer les choses ».

Un apprentissage sur tous les plans

La coopérative propose une prestation sur toute la chaine de marque, et accompagne les entreprises dans leur stratégie de communication et la déclinaison de supports. Elle les aide à développer une communication responsable, avec des supports intelligents, comme par exemple ceux qui ont une deuxième vie et dont l’utilisation n’est pas unique.

Le STUDIO RÊVER LES FUTURS est un projet qui se veut cohérent de bout en bout. « Il ne s’agit pas seulement de faire de la communication éco-responsable. Pour nous, c’est aussi la vision de notre entreprise avec notre modèle coopératif, mais également notre studio physique qui a une démarche d’autonomie et de sobriété. Nous voulons expérimenter et continuer à apprendre de nouvelles choses ». En effet, en parallèle de l’activité du Studio, les co-gérants ont démarré une activité de maraîchage pour cultiver des légumes qui seront servis lors des repas au Studio mais également l’installation d’une turbine hydro-électrique Low-tech (basses technologies) afin de fournir une partie de l’énergie du lieu avec la force de l’eau.

Depuis sa création, STUDIO RÊVER LES FUTURS a déjà accompagné une quinzaine de marques et entend bien poursuivre ses collaborations avec les acteurs locaux mais aussi cibler les autres territoires.