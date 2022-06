Hérault - L'examen théorique du permis plaisance évolue

A partir du 1er juin 2022, quatre opérateurs organisent et surveillent l’examen théorique du permis plaisance.

Cette évolution permet de réduire les périodes d’attente avant le passage de l’épreuve.

Face au nombre grandissant de candidats, le Secrétariat d’Etat chargé de la Mer confie l’organisation et la surveillance de l’examen théorique du permis plaisance à des organismes privés, indépendants des établissements de formation dits “bateaux-écoles”. L’Etat garde sa compétence pleine et entière dans la correction et la délivrance des permis.

Quatre organismes privés, sous contrat avec l’Etat, proposent l’accès à de nouvelles sessions d’examen dans de nouveaux centres.

Les candidats pourront s’inscrire directement sur les sites internet respectifs des organismes, à savoir :

La Poste,

Dekra,

SGS : objectif code,

et Bureau Veritas : CodeN’Go.

Seules les épreuves avec l’option de base “côtière”, pour la navigation en mer, et l’option de base “eaux intérieures”, pour la navigation fluviale, sont concernées. Les Directions départementales des territoires et de la mer continueront d’organiser les sessions d’examen théorique pour les options “hauturière” et “grande plaisance eaux intérieures”. Le code passe également de 30 à 40 questions avec une tolérance de 5 erreurs.

Cette nouvelle organisation simplifie le passage de l’examen théorique du permis plaisance avec une augmentation du nombre de sessions d’examen, au plus près des candidats et sans modification des frais engagés.