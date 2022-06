Sète - 444 euros récoltés grâce à l'opération ''Je cours pour l'Ukraine''

Le stade du Lido était ‘‘le’’ rendez-vous des joggeurs, ce samedi 21 mai 2022.

Et pour cause ! Le dynamique et toujours très engagé Rotary Club y organisait, en effet, une grande manifestation solidaire, baptisée ”Je cours pour l’Ukraine”. Le principe : faire des tours de piste pour la bonne cause, après un don participatif de 5 euros minimum.

Entre 10 h et midi, plus d’une quarantaine de sportifs, plus ou moins aguerris, se sont prêtés au jeu. Une joggeuse, Tessa Martyn, a même effectué 84 tours de piste, soit 21 km ! En plus des recettes de l’inscription et de la buvette, le Rotary Club avait décidé de rajouter un montant financier de 3 euros pour chaque kilomètre parcouru ! Le total des gains, entièrement reversé, s’élèvera au final à 444 euros.

Une belle initiative, sportive et solidaire, saluée notamment par Jocelyne Gyzardin, adjointe au maire en charge de l’action sociale. « C’est une belle proposition résultant d’un maillage entre la ville de Sète, le CCAS et les familles d’accueil. Il est essentiel que ces gens, de tous âges, retrouvent une vraie vie, et hors de question que se casse le lien familial », a-t-elle insisté. Certains réfugiés ukrainiens étaient d’ailleurs présents samedi pour des échanges très riches avec les participants.