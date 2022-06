Sète - Beau succès pour les premières puces nautiques

Les premières puces nautiques se sont déroulées ce samedi 28 mai sous un beau soleil et dans une ambiance chaleureuse.

Tout le long de la journée, sur l’esplanade du Môle Saint Louis, les visiteurs sont ainsi venus fréquenter la grande allée d’étals où se trouvaient exposés matériel de pêche, gilets de sauvetage, palmes et combinaisons de plongée, cordage, chutes de tissu, mais aussi des livres dédiés au monde marin et aux grands navigateurs, sans compter un tas de précieuses pièces de bateaux. Pour se restaurer et se rafraîchir, un food-truck avait également accroché ses amarres aux côtés de la trentaine d’exposants parmi lesquels quelques professionnels et de nombreux particuliers.

Romain Ferrara, adjoint à la mairie délégué, entre autre, aux espaces bleus, au patrimoine marin et au port, a apprécié ce nouveau rendez-vous organisé par la société nautique de Sète (SNS) grâce au soutien logistique de la Ville qui a permis l’installation du marché. « D’autres éditions suivront sûrement », a-t-il prédit.

En attendant, beaucoup d’amateurs de loisirs nautiques, d’activités marines et sous-marines ou simples curieux ont passé un moment très plaisant dans ces puces spécialisées qui ont toute leur légitimité dans notre ville où la mer occupe une place on ne peut plus centrale. Des associations étaient également partenaires de l’événement comme la SNCM, Occitarame, Kayak de mer, la CPIE, ou encore ”Entre Ciel et terre” qui vendait des t-shirts au profit de la lutte contre le cancer.