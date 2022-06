Sète - Une fête des mères fleurie pour les mamans et les nouveau-nés

La tradition, à Sète, veut que les toutes nouvelles mamans reçoivent une fleur, habituellement des pivoines.

Ce dimanche 29 mai, à l’occasion de la fête des mères, le maire François Commeinhes, accompagné des conseillères municipales Manon Tisseur, Corinne Mosler et Myriam Reynaud, a poussé les portes des chambres des maternités de la Ville : celle de l’hôpital Saint-Clair qui hébergeait six nourrissons et celle de la clinique Sainte-Thérèse au sein de laquelle dix bébés venaient de voir le jour, dont la petite Briane, née durant la nuit.

Cette année, c’est une rose, symbole d’amour et d’affection, que le maire a offert à chacune d’entre elles. Si les petites Clara et Emy, les petits Léo-Paul, Pierre-Antoine ou Marsault ne se souviendront évidemment pas de cet événement, les heureux parents ont apprécié le geste et en ont profité pour faire quelques commentaires élogieux sur les équipes encadrantes des deux lieux.

Cette initiative de la mairie de Sète est un hommage rendu aux jeunes mamans, une marque d’affection pour ces nouveaux petits Sétois et une belle manière de célébrer un moment unique dans une vie : la naissance d’un enfant.