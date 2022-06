Castelsarrasin - Lycée Jean de Prades. Des kits fournitures pour une rentrée moins coûteuse !

La fin de l’année scolaire approche à grands pas, mais les représentants des parents d’élèves du lycée Jean de Prades sont déjà à pied d’œuvre pour préparer la rentrée prochaine. « Depuis plusieurs années, les coûts liés à la rentrée scolaire accusent une hausse régulière et le contexte actuel de tension sur le pouvoir d’achat complique vraiment la vie des familles. C’est d’abord pour cette raison que nous avons décidé de relancer le dispositif des kits fournitures de la FCPE », explique Julien Sueres, représentant des parents d’élèves au lycée.

Par le biais d’achats groupés chez un papetier partenaire de l’opération, la FCPE est en mesure de proposer des kits complets comprenant l’ensemble des fournitures dont a besoin un élève pour la rentrée. « Le pack papèterie coûte 33 euros pour un élève de l’enseignement général ou technologique, et 22 euros pour l’enseignement professionnel. S’ajoute à cela 16 euros par famille pour l’adhésion à la FCPE, l’opération étant exclusivement réservée aux adhérents », détaille Julien Sueres. Tous les détails sont disponibles sur le site internet du lycée Jean de Prades.

Il suffit pour une famille de télécharger le bon de commande depuis le site du lycée et de le renvoyer par mail ou par courrier à l’adresse indiquée avant fin juillet. Les kits fournitures seront ensuite à récupérer fin août au point de collecte indiqué.

« La FCPE salue particulièrement l’effort qui est fait en Occitanie par le conseil régional en fournissant les manuels et un ordinateur à l’ensemble des élèves. En complément de la carte jeune et de ses nombreux avantages, l’objectif de nos kits fournitures est de contribuer à réduire les inégalités et à lutter contre les déterminismes sociaux », conclue le parent d’élève, appelant l’ensemble des familles du lycée à s’emparer de ce dispositif.

Tous les détails sur le lien suivant :

https://jean-de-prades.mon-ent-occitanie.fr/espace-parents-eleves/representants-des-parents-d-eleves/des-kits-fournitures-scolaires-pour-une-rentree-moins-couteuse-25863.htm