Toulouse - La Caisse d'Epargne attribue 271 000 € à 45 associations

Pour soutenir les jeunes en précarité, la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées attribue 271 000 € à 45 associations de Midi-Pyrénées

45 associations de la région ont été primées lors de la cérémonie de remise des prix de la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées, qui s’est déroulée hier soir à Toulouse, au Manoir du Prince. Leurs projets d’aide aux jeunes en difficulté se voient attribuer 271 000 € de subventions.

Banque engagée et solidaire sur son territoire, la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées a initié l’été dernier un appel à projets ouvert à toute association œuvrant contre la précarité des jeunes engendrée par la crise sanitaire : logement, alimentation, soins, mobilité, études et emploi.

A l’issue de l’examen attentif et approfondi du Comité de Sélection, composé de 15 commissions Mécénat des Sociétés Locales d’Epargne, 45 dossiers de candidature ont été retenus. Les subventions vont de 2 000 € à 12 000 €.

Reconnues d’intérêt général sur le territoire de Midi-Pyrénées, les associations ont été distinguées pour leur pertinence, l’efficacité et le caractère innovant de leur projet, leur capacité à mobiliser les acteurs locaux et à impliquer les jeunes concernés dans sa réalisation.

La deuxième édition de l’appel à projets « Les jeunes face à la précarité » a retenu :

22 projets en Haute-Garonne pour un montant total de 152 000 € de subvention

6 projets en Aveyron pour un montant total de 29 000 € de subvention

4 projets dans le Lot pour un montant total de 20 000 € de subvention

4 projets dans les Hautes-Pyrénées pour un montant total de 19 000 € de subvention

3 projets en Ariège pour un montant total de 19 000 € de subvention

3 projets dans le Tarn pour un montant total de 17 000 € de subvention

3 projets dans le Tarn-et-Garonne pour un montant total de 15 000 € de subvention

Parmi les 45 lauréats figurent 8 coups de cœur de la Caisse d’Epargne : La Maison des Adolescents de l’Aveyron ; HopHopFood, Entreprendre Pour Apprendre Occitanie, CAVACS France et Rebonds ! (31) ; Le Cirque qui pousse au Lien (65) ; Mission Locale du Lot ; Adil 82.

Vous soutenez la jeunesse ? Nous soutenons vos projets.

En 2022, la Caisse d’Epargne lance un nouvel appel à projets « Utile et solidaire avec les jeunes ».

Il s’adresse aux associations et structures d’intérêt général qui portent un projet innovant en faveur de la jeunesse dans les domaines de l’accès à l’alimentaire et aux produits d’hygiène, au logement, aux soins médicaux et psychologiques ; la lutte contre le décrochage scolaire ; l'insertion professionnelle ; l'accès à la mobilité ou à la culture ; la lutte contre l’exclusion numérique ; l’insertion par le sport et l’environnement.

« Investie sur l’ensemble de son territoire, auprès de tous les acteurs, la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées poursuit jour après jour son action en faveur de l’inclusion. Cet appel à projets est une opportunité concrète de valoriser les initiatives des associations régionales dédiées au soutien à la jeunesse, une population qui a, plus que jamais, besoin d’être protégée. Nous renouvelons l’expérience avec une 3ème édition 2022, sous l’égide de la Fédération des Caisse d’Epargne, qui, au vu du succès local de ce dispositif sur notre territoire de Midi-Pyrénées, a choisi de le décliner au national ». Christophe Le Pape, Président du directoire de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées.

Les associations de Haute-Garonne et des départements de Midi-Pyrénées sont invitées à déposer leur dossier avant le 15 septembre 2022 sur le site cemp.projets-caisse-epargne.fr