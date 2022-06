Occitanie - La Région donne la parole aux habitants pour construire le plan Noé : la Nature en Occitanie… Évidemment ! 

La Région Occitanie a engagé une démarche participative, une première à l’échelle d’une Région, pour élaborer un plan dédié à la Nature. L’objectif est de sensibiliser et d’impliquer le plus grand nombre dans la protection de l’environnement, de découvrir ses bienfaits et de prendre conscience de son importance dans notre quotidien.

La Région Occitanie a lancé le 25 mai dernier la 3èmephase de la concertation : la votation citoyenne. Pour cette 3ème étape, 5 thèmes principaux, issus des deux premières phases de consultation - un questionnaire en ligne suivi d’un hackathon réunissant une cinquantaine d’acteurs, parmi lesquels des experts, des citoyens, des associatifs et des lycéens - sont soumis au vote des habitants. Les citoyens ont la possibilité de juger le niveau de priorité de ces 5 thèmes en fonction de l’importance qu’ils leur accordent.

Les 5 thèmes soumis au vote des citoyens :

- Enrichir les activités de plein air par la découverte et la protection de la nature ;

- Réintroduire la nature dans l’espace public par des projets participatifs ;

- Renforcer l’expérience de nature pour tous les enfants durant leur scolarité ;

- Faciliter l’accès à la nature pour les familles et les jeunes par des offres adaptées ;

- Agir ensemble pour la nature près de chez soi grâce à des lieux de médiation.

La votation citoyenne est accessible jusqu’au 27 juin sur le site laregioncitoyenne.fr. Les résultats de la votation seront ensuite pris en compte par les élus régionaux afin de compléter la feuille de route du plan Noé. Sa présentation aura lieu lors de l'Assemblée plénière de novembre prochain.

Veuillez trouver ci-après le lien de la consultation :

https://jeparticipe.laregioncitoyenne.fr/project/plan-noe-occitanie/questionnaire/votez-pour-vos-priorites

« Les récents rapports du GIEC sur l’état de la planète sont aujourd’hui indéniables, nous devons agir maintenant pour pouvoir limiter les effets des changements climatiques sur nos vies et celles de tous les êtres vivants. Et pour cela, il faut faire de la nature l’affaire de tous ! Bien que la Région soit déjà pionnière en matière de transition écologique avec le Pacte vert, nous souhaitons impliquer tous les citoyens dans le processus. Nous nous sommes engagés à construire ce plan nature en concertation avec tous les habitants et acteurs d’Occitanie. L’objectif de cette mobilisation citoyenne est de renforcer notre lien à la nature, à tous les âges, dans toutes nos activités, dans tous les milieux sociaux, et favoriser notre implication dans sa protection. Pour bâtir tous ensemble un avenir viable, plus juste et plus respectueux de notre environnement » Carole Delga, présidente de la Région Occitanie.