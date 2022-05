Lourdes - Musée pyrénéen : Rencontre autour d'une oeuvre !

Figures de la flore pyrénéenne par Philippe Picot de Lapeyrouse

En 1795, paraît l’ouvrage Figures de la flore des Pyrénées. Philippe Picot de Lapeyrouse et son œuvre, contemporains de la période des Lumières et des évènements de la Révolution française, s’intègrent dans un contexte historique enclin aux découvertes et aux grandes avancées de la classification et de l’étude des différentes espèces.



La passion de cet avocat-naturaliste toulousain, nous permet aujourd’hui de découvrir l’un des plus beaux trésors concernant l’histoire naturelle des Pyrénées.



Au mois de juin, venez découvrir l’histoire de cet ouvrage, tous les vendredis à 10 h 30 et à 15 h30.





Durée de la médiation : 30 minutes

Le droit d’entrée au musée donne accès à la médiation.

Tarifs du Musée : adulte : 7.50€ ; jeune (6-17 ans) et étudiant : 3.50€ ; bon plan famille (2 adultes + 1 enfant) : 16€ ; abonné : gratuit