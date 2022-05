Pyrénées-Orientales - Construire l'autonomie des jeunes et leur redonner un avenir

Candidat dans la 1° circonscription des Pyrénées-Orientales, avec pour remplaçante Sylvie VENTURA-CID, j’érige au rang de priorité la question de la jeunesse. Dans la logique du programme partagé de la NUPES (Nouvelle Union Populaire écologique et sociale), je défends un certain nombre de mesures s’adressant aux jeunes.

La jeunesse est une des catégories qui a le plus souffert de la crise sanitaire. Elle est également fortement touchée par les politiques d’austérité générant pauvreté et précarité. A cet effet, nous proposons de créer une allocation d’autonomie pour les jeunes fixée au-dessus du seuil de pauvreté (soit 1063 euros pour une personne seule). Chaque jeune doit pouvoir se consacrer à ses études en toute quiétude ou s’insérer dans la vie active à l’abri de toute forme de précarité.

D’autres dispositifs visent ces objectifs communs : instaurer une proposition d’ « emploi jeune » d’une durée de cinq ans dans le secteur non marchand et public, augmenter les indemnités de stage, négocier avec les branches patronales les postes ouverts à stages pour en finir avec la pratique des CDD déguisés.

Nous proposons d’organiser dès la première année du mandat un débat sur l’instauration d’une conscription citoyenne pour les femmes et les hommes de moins de 25 ans rémunérée au SMIC sur des tâches d’intérêt général. Cette conscription citoyenne pourrait comporter un bilan de santé, une évaluation des capacités d’écriture, lecture et calcul, avec une mise à niveau si nécessaire, ainsi qu’une formation gratuite à la conduite et le passage du permis de conduire pour chaque jeune. Ce débat aboutira à un projet de loi soumis à l’Assemblée nationale. L’avenir en commun, c’est donner un avenir à la jeunesse !

Francis DASPE, candidat NUPES sur la 1° circonscription des Pyrénées-Orientales