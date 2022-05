Haute-Garonne - Grande collecte solidaire de téléphones dans la Haute-Garonne !

ecosystem, la ville de Saint-Gaudens et la communauté de communes Cœur & Coteaux Comminges lancent un appel aux dons pour collecter les téléphones portables inutilisés au profit de personnes en grande difficulté.

Le 30 mai 2022 : La ville de Saint-Gaudens et la communauté de communes Cœur & Coteaux Comminges s’associent à ecosystem pour organiser une grande collecte solidaire d’anciens téléphones portables auprès des habitants, jusqu’au 19 juillet. Grâce aux dons des habitants, ecosystem, l’éco-organisme en charge de la seconde vie des équipements électriques, offrira 1 000 téléphones reconditionnés à l’association France Victimes.

Cette collecte exceptionnelle, solidaire et environnementale est organisée partout en France. ecosystem a souhaité mobiliser de nombreuses communes, pour lancer un grand appel à la solidarité. Chaque geste compte, puisque chaque téléphone donné dans le cadre de la collecte permettra à ecosystem de reconditionner des mobiles, au profit de l’association France Victimes. Cette structure nationale regroupe 130 associations locales qui viennent en aide aux victimes d’atteinte à la personne.

Pour participer à cette mobilisation citoyenne, il suffit aux habitants de se rendre dans l’un des 6* points de collecte ou de se connecter à www.jedonnemontelephone.fr

Cassés, fonctionnels, avec ou sans valeur, récents ou non, tous les anciens mobiles sont acceptés. L’essentiel est de participer et de faire sortir les 50 millions de téléphones inutilisés que nous stockons dans nos tiroirs au fur et à mesure des années.

Donatien Drilhon, à l’initiative de l’opération chez ecosystem déclare, « Nous organisons la grande collecte solidaire de téléphones pour la 3ème année consécutive. La mobilisation des communes, des collectivités et des Français est incroyable. Après avoir collecté 15 000 téléphones en 2020, puis 35 000 en 2021, nous visons les 50 000 pour cette nouvelle édition ! Nous voulons inciter les habitants à faire un geste utile et solidaire, et démontrer que notre solution de collecte est simple, utile et entièrement sécurisée ».

Les téléphones collectés seront soit réparés, soit recyclés dans le strict respect des normes environnementales en France.

Une mobilisation citoyenne en faveur de la seconde vie des 50 millions de téléphones inutilisés en France, est urgente pour stopper le gaspillage, éviter l’extraction de 85 000 tonnes de matières brutes et créer des emplois non délocalisables !

NB : La ville de Bagnères-de-Luchon s’associe également à la collecte organisée dans le département, et propose 3 points de collecte supplémentaires !

*Consulter la liste des points de collecte et les dates de l’opération en cliquant ici : https://www.ecosystem.eco/fr/article/collecte-solidaire-telephone#31