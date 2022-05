Béziers - Les éléments descriptifs du programme de Florence Brutus

Florence Brutus : « élue, je serai la députée du développement du biterrois »



Après avoir précisé quelles étaient ses priorités pour l’emploi, Florence Brutus, candidate de la gauche du REEL, Républicaine, Européenne, Écologiste et Laïque, précise comment, agir pour le biterrois se concrétisera par une série de mesures économiques, sociales et sociétales d’urgence qu’elle soumettra à l’Assemblée Nationale.



L’urgence de la revitalisation industrielle, « députée, je m’impliquerai fortement sur le projet GENVIA, pour assurer une médiation entre État, Région et Agglomération sur les questions de foncier, de formation du personnel »



L’urgence du développement de la desserte ferroviaire avec l’arrivée de la nouvelle qui LGV libérera des créneaux sur la ligne actuelle. « Députée, j’assurerai le lien entre la SNCF et la Région pour multiplier l’offre de TER à prix réduits à partir du nouveau pôle d’échange de Béziers.



L’urgence de mieux accompagner l’économie agricole et touristique : « députée, je m’impliquerai sur la préservation des terres pour se nourrir en proximité grâce à la reconstitution d’une ceinture maraîchère et arboricole. Je m’investirai dans la valorisation des vins AOC de St-Chinian et du Languedoc, des IGP Coteaux d’Ensérune et de Béziers, notamment par l’agritourisme en lien avec le grand site Fonseranes-Canal du midi et les stations balnéaires de Portiragnes, Sérignan, Valras et Vendres. Avec ces dernières je travaillerai sur les défis liés au changement climatique et sur les conditions de vie des saisonniers ».



L’urgence du développement des services publics de proximité : « députée, j’agirai sur la généralisation des Maisons de services publics dans les villages et les quartiers, sur la généralisation de l’offre de soins de proximité pour la santé du quotidien et sur l’augmentation des crédits pour nos hôpitaux et la planification de la résorption des déserts médicaux »



Soutenue par Carole Delga et Kléber Mesquida, Florence Brutus, Biterroise, est vice-présidente de la Région Occitanie.

Elle est accompagnée pour cette candidature par Jean-François Guibbert, son suppléant, maire de Lespignan et vice-président de la Communauté de Commune de la Domitienne.

Tous les deux partagent les convictions d’une gauche Républicaine, Européenne, Écologiste et Laïque, R.E.E.L.

Une gauche respectueuse de l’environnement et profondément européenne.