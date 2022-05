Sète - Observation de passereaux dans les espaces naturels de la ville

Dimanche 22 mai, la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), en partenariat avec la Ville de Sète, avait organisé une sortie tout à fait instructive dans le quartier du Barrou.

Son but : l'observation de passereaux dans les espaces naturels de la ville et les jardins des particuliers. Munis des indispensables jumelles, les participants ont pu constater la prépondérance du moineau friquet mais aussi la présence de rouges-queues, de tourterelles turque, de martinets, de merles noir, ou encore, sur les berges de l'étang de Thau, des blanches et noires bergeronnettes.

Cette matinée ornithologie s'inscrivait dans le cadre de l'Atlas de la Biodiversité destiné à produire un inventaire participatif des différentes espèces dans des territoires donnés. Utile et passionnant !