Hérault - L'aéroport et KLM fêtent les 7 ans de la ligne Montpellier-Amsterdam

Le 18 mai 2015, l’Aéroport de Montpellier-Méditerranée était en fête. Il accueillait pour la première fois la compagnie néerlandaise KLM Royal Dutch Airlines.

Laquelle compagnie du groupe Air FranceKLM inaugurait la liaison Montpellier-Amsterdam à raison d’un vol par jour. Cette nouvelle liaison avec le hub d’Amsterdam devait offrir des possibilités accrues de correspondances vers le monde entier. Sept ans plus tard, compagnie et aéroport ont tenu à célébrer cette ligne et son succès.

Ce lundi 23 mai 2022, les passagers et l’équipage du vol Montpellier-Amsterdam ont été gratifiés de ces gestes que le monde de l’aéronautique prodigue en pareille circonstance : collation, goodies, ambiance musicale…

De fait, cette cérémonie conviviale aurait dû se tenir en mai 2020, pour le cinquième anniversaire de la desserte. Tout était prévu, sauf la survenue brutale d’un coronavirus qui aura pour la première fois depuis sa création conduit à la fermeture de l’aéroport de Montpellier (comme la majorité des aéroports dans le monde). Nous étions alors au cœur du premier confinement pour cause de Covid. En 2022, il s’agit donc plutôt de fêter les 5 ans « plus deux ans » de cette route aérienne. Le 18 mai 2015, l’importance de l’arrivée de cette nouvelle ligne et de cette nouvelle compagnie à Montpellier avait été jaugée à sa juste valeur. Ce jour-là, les dirigeants de l’aéroport et les acteurs publics (élus politiques, représentants des mondes éonomique, touristique et universitaire) avaient souligné de concert les potentialités et avantages de cette liaison:

- L’intérêt pour le marché néerlandais des destinations Montpellier et Languedoc (le royaume des PaysBas était alors le 1er marché émetteur de touristes vers le Languedoc-Roussillon) ;

- L’offre de vols vers les grands hubs mondiaux se trouvait ainsi renforcée, l’arrivée de KLM permettant l’accès à celui d’Amsterdam, donc de rejoindre n’importe quelle destination dans le monde ;

- L’offre en « point à point » permettant aux Montpelliérains et Languedociens de visiter (à des fins professionnelles ou de loisirs) Amsterdam et sa région ;

- La possibilité pour les voyageurs de combiner les tarifs et les vols entre KLM via Amsterdam et Air France via Paris Roissy

Sept ans plus tard, ces arguments valent plus que jamais.

D’ailleurs, en sept années de bonheur quelque 400 000 passagers ont emprunté cette ligne, prouvant la pertinence du diagnostic posé par la compagnie KLM et l’aéroport. Plus globalement, cette ouverture répondait alors à la stratégie de développement du réseau de l’Aéroport de Montpellier-Méditerranée. Stratégie confirmée en 2022 nonobstant les crises qui secouent le monde.

Le plan pluriannuel « Ambition 2026 » doit ainsi être adopté en juin prochain par les actionnaires de la SA AMM. Plan prévoyant l’arrivée de nouvelles destinations mais confirmant la place centrale de KLM sur la plateforme montpelliéraine et le rôle crucial de sa ligne de et vers Amsterdam.