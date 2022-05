Florensac - Le Groupe Pellenc annonce l'acquisition du site Pera de Florensac

Le Groupe PELLENC fait l’acquisition du site historique de PERA Frères à Florensac.

Jusqu’à présent, la filiale PERA PELLENC du groupe pertuisien était locataire de l’usine auprès de PERA Frères.

PELLENC, spécialiste mondial des équipements pour la viticulture, la viniculture, l’arboriculture et l’outillage électroportatif, est désormais propriétaire du site de Florensac, qu’il exploitait déjà depuis la reprise de la société Matériel PERA en 2013. Pour ce fleuron de l’industrie vinicole, expert des solutions « sur mesure » et des équipements de vinification performants, le rachat du site industriel par PELLENC marque une nouvelle étape.

Ce rachat s’inscrit dans un projet de transformation et de modernisation progressives des installations à horizon 2030. Il traduit la volonté des dirigeants d’investir dans des techniques et équipements de pointe qui permettront de soutenir la compétitivité et de développer le bien-être des salariés au travail en améliorant notamment l’ergonomie des postes. Les aspects environnementaux seront intégrés dans le projet, la montée en compétences des collaborateurs favorisée.

Cette acquisition concrétise également le souhait du groupe de s’ancrer localement et de poursuivre le développement de son activité en France comme à l’international et affirme sa conviction dans la compétitivité de l’industrie française.

Le Groupe PELLENC se félicite de ce rachat qui va permettre d’accélérer son développement et d’offrir à ses clients et partenaires des solutions ambitieuses, innovantes et pérennes destinées aux acteurs de la filière, de la vigne à la cave.