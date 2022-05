Occitanie - 26 Lauréats ont obtenu l'appui du Réseau Entreprendre Occitanie Méditerranée en 2021

Réseau Entreprendre Occitanie Méditerranée a rassemblé plus de 300 dirigeants d’entreprise et institutionnels au Mas Saint Gabriel (Marsillargues) le 19 mai dernier pour l’édition 2022 de sa Fête des Lauréats. L’association a mis en valeur les 26 entrepreneurs qu’elle a décidé d’accompagner à partir de 2021. Son président Richard Marlier a souligné la pertinence de ce réseau solidaire face aux défis économiques, sociaux et environnementaux à venir.

Cela faisait deux ans que Réseau Entreprendre Occitanie Méditerranée (REOM) n’avait pas pu mettre à l’honneur ses Lauréats lors de sa traditionnelle Fête annuelle, en raison du contexte sanitaire. Le Village des Lauréats installé au Mas Saint Gabriel le 19 mai 2022 a permis à la promotion 2021 de se présenter aux invités avant une cérémonie de remise des trophées présidée par Richard Marlier et marrainée par Françoise Nyssen. Le président de REOM a mis en évidence « la volonté intacte des créateurs et des repreneurs d’entreprises françaises malgré la guerre en Ukraine », invitant les membres et les lauréats du Réseau à être « opportunistes et agiles, car le manque de visibilité sur l’avenir et l’incertitude ambiante vont créer des situations nouvelles, inimaginables. »

Un million d’euros de prêts et une activité en hausse constante

En 2021, le Réseau Entreprendre Occitanie Méditerranée a reçu près de 700 demandes d’aide et sélectionné 26 lauréats à la tête de 17 entreprises. Dix créateurs, dix repreneurs et six entreprises en développement ont obtenu un prêt d’honneur et bénéficient de l’accompagnement individualisé de chefs d’entreprises adhérents du réseau pour au moins 24 mois. « Les prêts octroyés en 2021 s’élèvent à un million d’euros, dont 665 K€ de prêts d’honneur et 335 K€ de co-financement Bpi France » commente Richard Marlier, président de REOM. « Cela représente un record, une hausse de 48% des financements par rapport à 2020. » Depuis deux ans, le réseau enregistre en particulier un nombre croissant de reprises d’entreprises, des opérations qui peuvent se révéler aussi complexes que des créations selon le directeur de REOM Gilles Capella : « Les repreneurs doivent relever le défi de la poursuite d’activité en l’absence du dirigeant historique, avec un nouveau mode de management notamment. »

Réseau Entreprendre Occitanie Méditerranée s’engage pour les emplois locaux

La raison d’être du Réseau Entreprendre est la création d’emplois pérennes sur les territoires. En 2021, le réseau a créé et/ou sauvegardé 449 emplois. Pour renforcer son maillage territorial, REOM s’est récemment implanté à Carcassonne et à Béziers et travaille sur un projet d’ancrage à Sète avec le soutien de Sète Agglopôle Méditerranée. Chaque nouveau groupe d’entrepreneurs est piloté par un membre du conseil d’administration. « Nous avons besoin de multiplier les représentations locales afin de soutenir l’entrepreneuriat dans les cinq départements d’Occitanie Est » explique Gilles Capella. « C’est la condition sine qua non pour garantir l’accompagnement de nos lauréats par des chefs d’entreprise de proximité ainsi que leur accès à un réseau économique local, puis au réseau national et international de notre mouvement. »



À propos du Réseau Entreprendre Occitanie Méditerranée

Créée en 2008, l’association Réseau Entreprendre Occitanie Méditerranée a pour vocation de faire émerger les PME et ETI créatrices d’emplois pérennes sur le territoire.Ses 254 membres bénévoles accompagnent, connectent et financent les créateurs et repreneurs. Ils ont déjà accompagné 123 entreprises et contribué à créer ou à sauvegarder 1722 emplois dans l’Hérault, le Gard, les Pyrénées-Orientales, l’Aude et la Lozère. Réseau Entreprendre Occitanie Méditerranée est membre de Réseau Entreprendre, association internationale qui compte 15 000 chefs d’entreprise dans 10 pays.