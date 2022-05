Pézenas - Le festival Molière, le théâtre dans tous ses éclats à Pézenas !

Année exceptionnelle, festival exceptionnel sous le marrainage de Judith Henry et de Julie Gayet !

Le festival Molière, le théâtre dans tous ses éclats promeut à Pézenas l’itinérance de créations contemporaines de tous les champs scéniques. La 13e édition porte haut les couleurs de Molière, dont les 400 ans de la naissance sont célébrés, à travers la représentation de deux de ses pièces, deux spectacles en hommage à son œuvre, une création et la venue de la Comédie-Française en lien avec son histoire.

Dans ce Théâtre à ciel ouvert qu’offre la Ville (dans laquelle le film Cartouche a été tourné) et pendant 11 jours, du vendredi 3 au dimanche 12 juin 2022, seront proposés 19 spectacles (dont le Singulis de Danièle Lebrun de la Comédie-Française, Le silence de Molière de Giovanni Macchia), 2 projections de films (dont le merveilleux Dom Juan de Marcel Bluwal au Cinéma Le Molière), 2 expositions (dont Dubout illustre Molière), la célébration festive des 30 ans des éditions Domens (avec la venue d’une quinzaine d’auteur(e)s), 2 conférences mais aussi de nombreuses propositions en lien avec les scolaires et une scène ouverte aux troupes de théâtre amateur.

En présence des marraines du festival, les empreintes de Daniel Mesguish, Valérie Mairesse, Pierre Perret et Antoine Duléry seront posées et inaugurées sur le Cours Jean Jaurès pour la traditionnelle cérémonie Sur les pas de Molière accompagnée par le conteur et comédien Philippe Charleux (le dimanche 5 juin à 18h30).

Le festival s’ouvre avec le Festin de Molière, une soirée en deux actes avec le spectacle Le Silence de Molière et un dîner gastronomique dans l’onirique Butte du Château de Pézenas. Le Chef étoilé Charles Fontès en signe la partition, de concert avec les vignerons de l’AOC Languedoc-Pézenas (le vendredi 3 juin à partir de 18h).

Je ne serais pas arrivée là si… d’après des entretiens d’Annick Cojean, quelques mots anodins qui posent une question vertigineuse partagés par Julie Gayet et Judith Henry suite aux interviews d’une trentaine de femmes inspirantes : de Gisèle Halimi à Christiane Taubira en passant par Patti Smith ou Virginie Despentes (le dimanche 5 juin à 21h30 au Théâtre de Verdure au sein du Parc Sans Souci).

Pour faire honneur à la tradition du théâtre de tréteaux, Holà ! Hé ! Sganarelle, l'œuvre de Guy Vassal évoquant la rencontre entre Molière et le barbier Gély, sera créée à la Grange des Prés, demeure du Prince de Conti où Molière a séjourné, sous la direction de Gérard Mascot avec l’Illustre Théâtre de Pézenas (le lundi 6 juin à 21h).

Venez découvrir également cette année Ubu Roi d’Alfred Jarry par la Cie Du Jour au Lendemain, le Roi Lear (chronique) d’après Shakespeare par La compagnie provisoire, Un Hamlet de moins d’après Shakespeare, écrit et conçu par Olivier Saccomano et Nathalie Garraud du Théâtre des 13 Vents, Yannick Jaulin avec son dernier spectacle Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal à vous parler d’amour, un clin d’œil à Boby Lapointe

pour ses 100 ans avec le spectacle L’histoire approximative mais néanmoins touchante et non-écourtée de Boby Lapointe par Les compagnons pointent.

Et toujours plus de théâtre de tréteaux sur la place Gambetta pour tous les publics, que viennent enrichir les représentations théâtrales proposées par les jeunes de Pézenas.