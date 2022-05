Sète - Aide à domicile : le CCAS organise un job dating le 9 juin !

Dans le cadre de ses remplacements d’été, le CCAS de Sète a décidé de lancer une opération de recrutement sur des fonctions d’aide à domicile.

Le service d’aide et d’accompagnement à domicile du CCAS (SAAD) est une référence sur la ville de Sète puisqu'il compte plus de 100 salariés et plus de 500 personnes accompagnées.

Le CCAS de Sète organisera un "Job Dating". Concept original qui donne sa chance à tous, le job dating permet au candidat de se présenter rapidement après avoir été présélectionné en amont. Cette session de recrutement s'adresse à toutes les personnes, diplômées ou non, avec ou sans expérience. Pré-requis des candidats : schéma vaccinal complet (COVID-19), si possible véhicule personnel (les déplacements réalisés pour les besoins du service sont intégralement pris en charge par l’employeur), qualités relationnelles, adaptabilité et disponibilité.

Cette opération sera organisée : le jeudi 9 juin 2022. Au préalable les candidats devront avoir envoyé leur CV et lettre de motivation à l’adresse : recrutementsaad-ccas@ville-sete.fr jusqu’au 03 juin, au plus tard. Ils seront ensuite contactés par le service d’aide et d’accompagnement à domicile pour participer au job dating le jeudi 9 juin 2022 entre 9 h 30 et 12 h 30.