Perpignan - Réaction du RN suite à l'agression d'un couple de 75 ans à Perpignan

Occitanie : Des délinquants clandestins frappent à nouveau !

Communiqué de presse de Jean-Paul GARRAUD Président du groupe RN à la région Occitanie Député français au Parlement européen

Après la violente agression dans un tramway de Montpellier, ce week-end, d’une femme enceinte de sept mois par deux migrants se revendiquant mineurs non accompagnés, on apprend qu’à Perpignan, un couple de 75 ans a été agressé, dans la nuit du lundi 16 au mardi 17 mai, à son domicile, encore une fois, par deux mineurs clandestins, qui étaient en train de les cambrioler.

Alors que l’un d’eux maintenait des coussins sur le visage de l’épouse pour l’empêcher de crier, l’autre saccageait littéralement le rez-de-chaussée de l’habitation et volait bijoux, argent liquide et matériel informatique. L’époux aura courageusement réussi à faire fuir les deux délinquants.

Ces deux mineurs, entrés illégalement en France et placé le jour même sous la protection de l’aide à l’enfance par la Justice, ont été interpellés le lendemain matin.

Alors que toutes les études, rapports et enquêtes relatives aux mineurs clandestins, dits non accompagnés, démontrent que plus de la moitié sont en réalité majeurs et qu’ils sont bien souvent à l’origine de l’explosion de la violence et de la délinquance dans les villes, la réponse de l’Etat pour protéger les Français de ces barbares dont la violence est sans limite est inexistante.

Les 12 et 19 juin, pour dire STOP à l’immigration incontrôlée et à l’insécurité qu’elle génère, VOTEZ et faites voter pour les candidats du Rassemblement National.