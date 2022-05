Sète - 2e édition d'île en fête ce samedi 21 mai !

Des animations pour tous, partout, toute l’après-midi, de 14 h à 18 h.

Ce samedi 21 mai, l’île de Thau sera à l’honneur avec l’opération ‘’L’ïle en fête’’ qui, pour sa 2e édition, se déclinera sur le thème du ‘‘Village des arts urbains’’.

Sous l’impulsion du CCAS de la Ville et de Sète Agglopôle Méditerranée, avec le soutien des associations locales, c’est tout un quartier qui va s’animer, bouger, vivre, de la place Seinchole à la médiathèque André-Malraux, du centre social à la Passerelle. Et il y en aura pour tous les gôuts. Initiations à la boxe, au VTT, au roller, au BMX ou au basket dunk ; ateliers artistiques (graff, dessins, hip hop, double dutch, Mao et DJ…) ; spectacles (notamment un concert de Peticopek), chacun est invité à venir participer !

Le programme complet : https://www.sete.fr/event/lile-en-fetes-sur-le-theme-village-des-arts-urbains/