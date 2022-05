Sète - L'école Etpa s'associe à Image Singulières et Mediapart pour Le Prix Isem !

Pour la 5e année consécutive, l’école ETPA s’associe à Image Singulières et Mediapart pour Le Prix ISEM. Le 26 mai prochain, le public pourra gratuitement déambuler au cœur des expositions du festival soutenu par l’ETPA. Parmi les nombreuses expositions Alexis Vettoretti, ancien étudiant de l’école présentera sa série « Paysannes », pour laquelle il a reçu plusieurs prix prestigieux.

Alexis Vettoretti reconnu par ses pairs

Chaque année, la ville de Sète accueille des photographes réputés dans le cadre du festival ImageSingulières. Le directeur artistique et co-fondateur, Gilles Favier, est un ancien étudiant de l’ETPA et photographe de renom. Pour cette nouvelle édition, Alexis Vettoretti, lui aussi ancien étudiant de l’école, est invité à exposer ses œuvres dans le cadre du festival off.

Le photographe, Prix Spécial du jury lors du Grand Prix ETPA en 2013, s’est vu récompensé par les professionnels de la photographie. En 2021, il reçoit le Prix Roger Pic et expose son travail L’hôtel de la dernière chance, série de portraits de résidents, dans les locaux de la SCAM. Les Prix s’enchaînent avec une mention spéciale décernée en 2022 pour son travail « Paysannes », série de portraits à la Chambre photographique, mettant en lumière des femmes de paysans nées après-guerre. Ce qui intéresse Alexis, c’est avant tout la photographie sociale ; il travaille sur des projets dans un concept de « huis clos » et sa démarche artistique est tournée par le désir de faire des portraits en lien avec le réel. Force est de constater que son talent est récompensé par des professionnels reconnus.

Le public aura l’opportunité de le rencontrer au Jardin Antique Méditerranéen de Ballaruc dans le cadre du festival off d’ImageSingulières.

Les Prix ImageSingulières / ETPA / Mediapart

Les 2 prix

- Le Grand Prix ImageSingulières / ETPA / Mediapart

Prix doteì de 8000 euros par ImageSingulières /ETPA / Mediapart pour développer et

achever un travail documentaire en cours, ouvert aÌ tous les photographes et qui est attribué chaque année. Ce prix devra être utiliseì pour la production du travail récompensé et fera l’objet d’une exposition aÌ l’édition suivante d’ImageSingulieÌres ainsi que d’une publication de portfolio sur le site de

Médiapart.

- Le Prix Jeune Photographe ImageSingulieÌres / ETPA / Mediapart

Prix doteì de 2000 euros par ImageSingulieÌres / ETPA / Mediapart, pour la jeune photographie documentaire réservé aux photographes de moins de 26 ans résidant sur le sol Français. La projection des sujets finalistes ainsi que la remise des prix se déroulera le samedi 28 mai à Sète lors du Festival ImageSingulières. Les lauréats auront la chance de voir leur travail publié dans des portfolios sur le site de Médiapart. Quant au Grand Prix, il sera exposé au Festival ImageSingulières en 2022.