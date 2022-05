Hérault - Florence Brutus, PRG, candidate de la gauche du « Réel » sur la 6ème circonscription

Soutenue par Carole Delga et Kléber Mesquida, Florence Brutus, Biterroise, est vice-présidente de la Région Occitanie.

Elle est accompagnée pour cette candidature par Jean-François Guibbert, son suppléant, maire de Lespignan et vice-président de la Communauté de Commune de la Domitienne.

Tous les deux partagent les convictions d’une gauche Républicaine, Européenne, Écologiste et Laïque, R.E.E.L.

Une gauche respectueuse de l’environnement et profondément européenne.

L’emploi, sera la 1ère priorité de Florence Brutus.

Issue d’une famille de commerçants biterrois et juriste de formation elle précise « j’ai longtemps travaillé à l’insertion socio-professionnelle au profit des personnes très éloignées de l’emploi et me suis toujours investie auprès des femmes en souffrance. Notre République doit prendre soin de ses enfants, les former et les préparer aux futurs enjeux auxquels ils seront confrontés »

Pour Florence Brutus agir pour l’emploi ce concrétise par une série de mesures d’urgence sociale :

Revaloriser les salaires et retraites de moins de 1750 €, en concertation avec les partenaires sociaux.

Assurer un revenu minimum de la vie égal au SMIC pour les personnes touchées par le handicap ou des accidents de la vie.

Aider au développement de l’activité économique de notre bassin d’emplois et accompagner la relocation des industries stratégiques.

Réserver les aides publiques aux entreprises respectant les exigences environnementales et sociales.

Florence Brutus l’illustre ainsi « je m’impliquerai fortement sur le projet GENVIA, pour assurer une médiation entre État, Région et Agglomération sur les questions de foncier, de formation du personnel … Cela s’inscrira dans une autre Europe : plus sociale et plus démocratique, avec une stratégie de défense et de diplomatie, des coopérations économiques industrielles, type Airbus, pour les produits pharmaceutiques, le matériels médical, les énergies renouvelables ... »