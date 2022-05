Cap d'Agde - Cap d'Agde - Montpellier - La Plagne - Alain SERRE : Un seigneur du monde de la nuit s'en est allé

CAP D'AGDE – MONTPELLIER - LA PLAGNE – Alain SERRE : Un seigneur du monde de la nuit s’en est allé

De La Plagne à Perpignan, du Cap d’Agde à Montpellier Alain SERRE a marqué les années flamboyantes du monde de la nuit durant presque un demi-siècle. Il s’en est allé ce Mardi 17 mai 2022 à Montpellier.

Né à Marseille le 29 Mai 1949 il allait fêter ses 73 ans.

C’est à LA PLAGNE au début des années 70 qu’un jeune homme au physique et à l’élégance qui n’avait rien à envier à Alain DELON fait des débuts dans le monde de la Nuit. Avec son ami d’enfance Richard BORREL et le « Petit Norbert », il inaugure sa première discothèque en 1972. Ce sera le POP HOUSE suivi dans la foulée d’un restaurant d’altitude qui connut immédiatement un indéniable succès. Il y côtoiera également un autre baron de la nuit Jean Luc FREMY qu’il retrouvera quelques années plus tard au Cap d’Agde.

Au début des années 80, ce talentueux joueur de poker ouvre un cercle de jeux à Perpignan avant de revenir à Montpellier pour s’associer à Marcel SALERNO et Robert CALVET.

Ensemble ils présideront à la destinée de la Grande Brasserie de Montpellier et du « SHIMMER » qui deviendra la discothèque la plus chic de Montpellier.

C’est à cette époque qu’il rencontre un de ses plus fidèles amis Stephan FINGERHUT.

En 1983, la plus grande discothèque à ciel ouvert de France est en gestation, Alain SERRE fait partie des quatre mousquetaires qui créèrent « L’AMNESIA ». Il y sera associé a Michel ARNAL, Robert CALVET et à une locomotive bien connue des capagathois : Jacky BONNIEU.

Le 15 Juin 1984, le succès est au rendez-vous et l’AMNESIA brille de mille feux au hit-parade des meilleures discothèques de l’hexagone. A la même époque Alain SERRE créé avec son épouse Liliane la PIZZ,AMNESIA qui rencontre immédiatement un succès mérité à l’emplacement actuel du restaurant LES HALLES DU CAP

En 1988, Alain SERRES, Jacquy BONNIEU et Marcel SALERNO souhaitent s’atteler à un nouveau projet à Montpellier : Il cède l’AMNESIA à André BOUDOU.

Près d’un an plus tard, le 14 décembre 1989 L’ESPACE LATIPOLIA est inauguré et plusieurs discothèques y sont créées . LATIPOLIA, LE MACHICO ; LA NITRO, LA CROISIERE et bientôt LE PULP sont les locomotives des lieux.

Alain a eu trois enfants formidables aussi talentueux que leur père : Anthony et Alex avec son épouse Liliane et Ange avec sa dernière compagne, Sophie.

Alain se battait depuis quelques années contre une maladie qu’il a combattu avec force et dignité. Il a quitté notre monde comme il a toujours vécu, en seigneur courageux.

A sa famille, à ses enfants Anthony, Alex et Ange, ses nombreux amis adressent leurs condoléances les plus sincères.

Didier DENESTEBE pour l’Agathois et Hérault Direct

*la date des obsèques sera communiquée dès que nous en aurons connaissance.