Hérault - Embarquement immédiat avec l'IGP Pays d'Oc !

Embarquement immédiat avec l’IGP Pays d’Oc !

Le millésime 2021 a éprouvé les producteurs et négociants de Pays d’Oc IGP. A l’arrivée, leur exigence durant les vendanges leur permet de compenser des quantités réduites par le gel et la sécheresse, par une qualité impeccable. Leur capacité à prendre de la hauteur face aux aléas climatiques de 2021 se lira en 2022 à 10 000 mètres d’altitude, dans deux films diffusés sur les vols long courrier de la compagnie Air France.

Le programme World On Board, diffusé par Air France sur ses vols Long-Courrier, fête ses vingt ans en 2022. Les émissions de ce programme bénéficieront d’une visibilité maximale à cette occasion et Pays d’Oc IGP a tenu à profiter de cette opportunité. Deux spots de 3mn15 seront diffusés à tour de rôle.

PAYS D'OC IGP - Air France 1 avec intervention de Famille Fabre :

https://youtu.be/S_l59j6V1AA

PAYS D'OC IGP - Air France 2 avec intervention de Domaine Gayda :

https://youtu.be/LlzJmV215-g

« Les passagers seront ainsi imprégnés par la beauté de nos paysages, au moment de déguster les vins de l’IGP Pays d’Oc, qui entrent pour une bonne part dans la carte des vins d’Air France, synonyme d’excellence à la française ! Sur le temps plus long, nous escomptons que cette rencontre - ou ces retrouvailles - en plein ciel avec nos vins, nos paysages et les hommes et les femmes qui les incarnent, forment un moment magique dont les voyageurs se souviendront longtemps ! » précise Florence Barthès, directrice de Pays d’Oc IGP.

A l’occasion du tournage, InterOc a également recueilli des images et témoignages qui viendront alimenter la communication et la promotion de Pays d’Oc IGP, en particulier sur Internet et les réseaux sociaux, au cœur de son plan media 2022.