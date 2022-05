Narbonne - Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés à Narbonne

Après 2 années de report, Narbonne et le Grand Narbonne auront enfin bientôt le plaisir d'accueillir la 28e édition des Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés

Du 25 au 29 mai 2022 Narbonne et le Grand Narbonne accueillent la 28e édition des Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés. Durant 4 jours, plus de 150 participants, sportifs greffés et leurs accompagnateurs, se réuniront donc dans l'Aude pour promouvoir la réussite de la transplantation et sensibiliser au don d’organes. En plus des compétitions sportives auquel le public peut assister, différents RDV sont proposés, ouverts à tous : une conférence d'information sur le don d'organes mercredi 25 mai à 20H (Domaine de Montplaisir à Narbonne) ainsi que la marche du don d'organes et la cérémonie d'ouverture vendredi 27 mai à 9H30 Place de l'Hôtel de Ville à Narbonne. L'objectif est que chacun puisse s'informer sur les questions du dons d'organes afin de sensibiliser le plus de personnes possible.