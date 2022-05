Toulouse - Prochain Lunch Connecté sur le thème « Développez le potentiel humain de votre entreprise ! »

Respectivement Directeur de la Région Occitanie et Responsable Prévention / Qualité de vie au travail chez Harmonie Mutuelle, Frédéric Malfilatre et Malaïka Laverdure animeront vendredi 3 juin prochain le Lunch Connecté de l’association toulousaine « La Mêlée ». Ils se pencheront sur l’importance de développer le potentiel humain de son entreprise.

Rdv de 12 heures à 13 heures sur Teams > inscription gratuite : https://bit.ly/3L39ogV

Une approche inédite selon Harmonie Mutuelle : un diagnostic pour mesurer et maximiser l’énergie des salariés

« Connaître ses salariés, c'est pouvoir activer les bons leviers pour assurer la performance sociale et économique de son entreprise ! Nous vous proposons ce rendez-vous pour partager notre méthode, les bénéfices pour votre entreprise et vos salariés. Pour cela, nous vous présenterons un diagnostic et les premières recommandations pour aider les managers et chefs d’entreprise à déployer leur plein potentiel, grâce à l’exemple concret d’une entreprise que nous avons accompagnée. » explique Frédéric Malfilatre, Directeur de la Région Occitanie Harmonie Mutuelle.

Soucieux d’innover et de trouver des solutions pour accompagner les entreprises, Harmonie Mutuelle développe un programme inédit « Harmonie Potentiel Humain » qui consiste à mesurer scientifiquement le niveau d’énergie des salariés afin d’adapter sa politique RH aux enjeux d’absentéisme, d’épuisement professionnel, de productivité, d’engagement ou encore de fidélisation des salariés.

« Au terme de deux années de bouleversement qui ont sans doute impacté profondément vos salariés - d’un point de vue professionnel comme personnel – vous avez besoin de mieux comprendre où en sont vos équipes et d’identifier quelles sont les actions prioritaires à mener. Les 150 questions de ce questionnaire sont traitées par un algorithme défini par des chercheurs (université catholique de Louvain en Belgique) et permettent de tracer des pistes d’amélioration. Nos salariés y ont participé et cela nous a permis de mettre en place des actions pour améliorer la qualité de vie au travail de notre collectif, dans nos agences et centres de gestion : salle de sport, salle de sieste ou encore espace salon, afin que nos collaborateurs se sentent comme chez eux ! »