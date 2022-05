Occitanie - Carole Delga a tenu à réagir à la nomination d'Elisabeth Borne

Nomination d’Elisabeth Borne au poste de Première Ministre

Carole Delga : « Je continuerai à défendre nos valeurs pour la France et à travailler, à rassembler, apaiser, innover »

A la suite de la nomination d’Elisabeth Borne au poste de Première Ministre par le Président de la République, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, a tenu à réagir :

« Je redis ma reconnaissance à Jean Castex, qui a servi la France avec engagement et avec qui nous avons fait avancer, durant ces deux dernières années, des projets essentiels pour l’avenir de l’Occitanie, comme les lignes ferroviaire en zone rurale et de montagne, les LGV, le réseau routier ou encore l’éolien en mer.

J’adresse mes félicitations républicaines à Elisabeth Borne pour sa nomination. Je salue le retour, 30 ans après Edith Cresson, d’une femme à cette fonction.

Je continuerai à défendre mes valeurs pour la France et à travailler à rassembler, apaiser, innover : des politiques de gauche et écologistes. Et je combattrai le programme présidentiel libéral et vertical (retraite à 65 ans, recul des droits sociaux, libéralisation de l’école, privatisation du système de santé, etc.). »