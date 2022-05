Pinet - Les rendez-vous estivaux de l'AOP Picpoul de Pinet

Situés au bord de l’étang de Thau, dans le triangle Agde-Sète-Pézenas, le vignoble de l’AOP Picpoul de Pinet produit des vins blancs marqués par la finesse, la franchise et la fraicheur. Pour en faire découvrir et même redécouvrir toute la singularité et la complexité, l’appellation organise et participe à de nombreux événements tout l’été.

Promenons-nous dans les vignes

Le samedi 4 juin prochain, les vignerons de l’AOP Picpoul de Pinet – en partenariat avec l’AOP Languedoc – organisent la « Vins, vignes et terroirs », une excursion durant laquelle les promeneurs œnophiles et leur famille seront amenés à découvrir les paysages cézanniens du vignoble de Castelnau-de-Guers. La balade, de 5 km, permettra d’arpenter ce magnifique terroir, remarquable par ses terres rouges et ses vasques formées par l’érosion il y a 50 millions d’années. La légende raconte que les fées venaient y laver leur linge et l’étendait ensuite sur les rochers, donnant à ce site remarquable le nom d’ « étendoir des fées ». Durant l’excursion, les secrets de la culture du Picpoul de Pinet seront confiés aux randonneurs qui, à l’issue de la marche, pourront se délecter des produits du terroir au Domaine la Reine Juliette, lieu de départ et d’arrivée de l’excursion.

Informations pratiques :

Départ toutes les 20 minutes de 9h00 à 11h00

Prix adulte : 10 euros

Prix enfant : 5 euros

Inscriptions limitées sur le lien suivant : https://www.reservations.languedocaoc.com/evenement/vins-vignes-et-terroirs-picpoul-de-pinet-2022

Pomérols fête l’AOP Picpoul de Pinet

Au cœur de l’AOP Picpoul de Pinet, le charmant village viticole de Pomérols accueillera le 1er juillet prochain une soirée dédiée aux vins de l’appellation, en partenariat avec la Mairie. De 19h à minuit, sur la place du Général de Gaulle, plusieurs vignerons et vigneronnes de l’appellation feront découvrir leurs cuvées avec lesquelles il sera possible de déguster quelques spécialités locales. Le tout, en musique !

A Pézenas, un patrimoine à déguster

Le samedi 2 et dimanche 3 juillet prochains, l’association des commerçants de Pézenas (ACAI) organise la sixième édition de l’événement « In Vino ». A cette occasion, les plus belles cours des hôtels particuliers de la ville ouvriront exceptionnellement leurs portes afin de permettre aux domaines viticoles des alentours de faire découvrir leurs vins dans de véritables écrins architecturaux. Une nouvelle édition très attendue durant laquelle l’art et le patrimoine seront à l’honneur du parcours oenotouristique proposé aux visiteurs. Pour les amateurs de gastronomie, des alliances mets et vins seront proposées. Par ailleurs, les promeneurs pourront apprécier le patrimoine culturel de Pézenas à travers des visites guidées organisées par l’Office de Tourisme.

Picpoul dans Thau ses états

Pour la 32ème édition du Festival de Thau, qui se tiendra du 22 au 24 juillet prochain à Mèze, l’AOP Picpoul de Pinet continuera d’accompagner les festivaliers comme nectars officiels de l’événement, rejoint cette année par l’IGP Côtes de Thau. Un choix assez évident, tant sur l’accord gastronomique des vins de Picpoul de Pinet avec les mets produits dans la lagune de Thau (à l’instar des huîtres de Bouzigues) que sur les ambitions communes de l’appellation et du festival, tous deux engagés dans une démarche de valorisation environnementale. Un rendez-vous à ne pas manquer, qui accueille chaque année entre 8000 et 12 000 visiteurs sur plusieurs communes du bassin et propose une programmation musicale éclectique ainsi que des actions de sensibilisation au développement durable.

Pour en savoir plus : www.festivaldethau.com

Castelnau-de-Guers fête l’AOP Picpoul de Pinet

C’est au sein du remarquable Château de Castelnau-de-Guers que, le 5 août prochain, les vignerons de l’appellation Picpoul de Pinet donnent rendez-vous aux visiteurs pour passer une soirée conviviale durant laquelle ils pourront déguster les vins du terroir tout en savourant les spécialités locales. De la musique estivale est par ailleurs au programme de cet événement organisé en partenariat avec la Mairie.

L’AOP Picpoul de Pinet en force à la Féria de Béziers

C’est un événement incontournable de l’été, la Féria de Béziers accueille chaque année près d’un million de personnes. La ville s’enflamme, la fête embrase chaque ruelle et dans la chaleur des bodegas de la ville, l’AOP Picpoul de Pinet rafraîchit les afficionados de la féria biterroise. Années après années, les vins blancs de l’appellation sont devenus des compagnons indispensables de la fête. Cette année encore, du 12 au 15 août, les visiteurs pourront les apprécier... avec modération bien-sûr !