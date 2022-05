Montpellier - Deux migrants agressent une femme enceinte ! La réaction du RN

Communiqué de presse de Jean-Paul GARRAUD : Président du groupe RN à la région Occitanie, Député français au Parlement européen.

Si pour certains l’immigration est une chance pour la France, l’inverse est malheureusement, bien souvent, constaté !

Le dernier exemple en date est celui d’une jeune femme, âgée de 20 ans et enceinte de sept mois, qui a été violemment frappée à coups de pieds dans le ventre par deux migrants.

Les faits se sont produits dans le tramway de Montpellier, samedi en soirée, alors que la victime tentait d’intervenir entre trois adolescentes et les deux migrants agresseurs qui les importunaient.

Interpellés et placés en garde à vue, les deux migrants se sont évidemment présentés comme mineurs non accompagnés, l’un d’eux ayant même donné trois dates et deux lieux de naissance différents.

Une information judiciaire a été ouverte pour tentative de vol avec violences, menaces de mort, violences, outrages et exhibition sexuelle puisque l’un d’eux s’est exhibé dans les cellules du commissariat…

Si pour le bientôt ex-ministre de la Justice, la France n’est pas un coupe-gorge, cette énième agression commise par des clandestins démontre la totale déconnexion de nos gouvernants avec la réalité de la situation migratoire et sécuritaire de la France !

Les 12 et 19 juin prochains, les Français doivent faire le choix de la sécurité en votant pour les candidats du Rassemblement National aux élections législatives.

