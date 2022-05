Montpellier - CinéArchi : projection du documentaire autobiographique "Permis de Construire"

CINEARCHI | Projection de "Permis de construire"

La Maison de l'Architecture Occitanie Méditerranée vous donne rendez-vous le mercredi 25 mai à la Halle Tropisme et vous propose de découvrir "Permis de construire" (2017, Les Films du temps scellé), un documentaire autobiographique réalisé par Colas Devauchelle. Un échange avec le réalisateur est prévu à la fin de la projection.

En pleine introspection, Colas requestionne son rapport au monde, au collectif, à la ruralité… Il se lance alors dans une véritable aventure : l’auto-construction de sa maison.

A travers son récit, il nous partage son parcours, ou comment s'éloigner des modèles imposés et réaliser qu'il est possible de changer sa conception de l'habitat.



Synopsis :

"Dans un coin reculé du Lot-et-Garonne, un groupe d’amis décide de créer un lieu de vie collectif autour d’une ferme. Parmi eux, Colas se souvient des choix qui l’ont poussé à la néo-ruralité. Sous forme de récit autobiographique, Permis de construire retrace son parcours d’habitat : des colocations à Paris aux squats de la petite ceinture jusqu’à l’auto-construction de sa maison qui pose certains problèmes d’urbanisme. Le film propose une réflexion stimulante sur la possibilité d’habiter et de vivre « autrement » dans une société très normative." (Source : Les Films du temps scellé)

Déroulé de la soirée :

20h30 : Début

20h45 : Projection (Durée du film : 78 minutes)

22h05 : Echanges autour de l'auto-construction avec Colas Devauchelle, réalisateur



Informations :

Projection gratuite, ouverte à tous·tes