Occitanie - La Région Occitanie et l'Ecosse signent un partenariat en faveur des énergies renouvelables marines

La coopération en faveur du développement des énergies décarbonées entre l'Écosse et la France s’est vu renforcée, ce lundi 16 mai, après la signature d'un protocole d'accord entre DeepWind, le cluster national de l'éolien flottant écossais, et Wind'Occ, la dynamique régionale de l'éolien en mer de la Région Occitanie, à l’occasion du rendez-vous annuel de l’éolien flottant en mer FOWT 22, organisé cette année à Montpellier.

Il est signé en présence du ministre écossais du commerce Ivan McKee, présent en France pour une visite de deux jours pour renforcer les liens commerciaux et d'investissement entre les deux pays, et de Jalil Benabdillah, vice-président en charge de l’économie, de l’innovation et de la réindustrialisation, représentant Carole Delga, la présidente de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée. Ce protocole d'accord doit renforcer la coopération entre les deux partenaires en faveur du développement de la chaîne d’approvisionnement de l'éolien flottant en mer et de celle de l'hydrogène, dans les deux pays ainsi qu’à l'international. Ce partenariat prévoit notamment :

D’encourager et faciliter le partage d’expérience et de connaissances entre les deux partenaires ;

Promouvoir les opportunités d'affaires par le biais d'événements et de rencontres avec les industriels ;

De faciliter l'émergence d'une industrie locale de l'éolien flottant et de l'hydrogène ;

Promouvoir les opportunités de R&D au niveau local et européen.

Ivan McKee a déclaré à cette occasion : « Le développement de l'éolien en mer, de l'économie de l'hydrogène et d'une chaîne d'approvisionnement solide et innovante est essentiel à la transition de l'Écosse vers le « net Zero » et soutiendra notre relance économique verte. »

« Cet accord est un excellent exemple de collaboration constructive entre deux organisations pour promouvoir des intérêts économiques mutuels, également partagés par le gouvernement écossais. Comme indiqué dans notre stratégie nationale de transformation économique, nous voulons être un pays dynamique et innovant, où nous pouvons attirer des investissements internationaux dans la recherche et les industries du futur, ce qui nous aidera à atteindre nos objectifs climatiques. »

Le cluster de la chaîne d'approvisionnement DeepWind est désormais le plus grand organisme représentatif de l'éolien offshore en Écosse, avec plus de 700 membres issus de l'industrie, du monde universitaire et du secteur public. Le cluster est spécialisé dans l'éolien offshore fixe et flottant en eaux profondes, généralement considéré comme ayant une profondeur supérieure à 40 mètres ».

Paul O'Brien, Directeur du Cluster DeepWind, a pour s’est pour sa part « félicité de l'opportunité que cet accord de coopération avec Wind'Occ ouvre entre l'Ecosse et la France afin de travailler pour la réalisation d’objectifs communs dans les domaines de l'éolien flottant et de la production d'hydrogène. Le mariage de ces deux technologies sera l'une des grandes voies de décarbonisation pour l'Europe et ce protocole d'accord renforce les liens déjà forts entre les membres de DeepWind et de Wind’Occ. »

« L’éolien en mer flottant est aujourd’hui un secteur à fort potentiel, tant sur le plan énergétique qu’économique. La France, tout comme l’Ecosse, s’est engagée très fortement pour son développement avec 50 GW annoncés à horizon 2050. En Occitanie, cela fait maintenant plusieurs années que nous nous mobilisons pour faire grandir cette filière d’avenir. Elle est aujourd’hui l’un axe majeur du développement industriel de notre territoire et l’un des moyens incontournables pour augmenter la part des énergies renouvelables dans notre mix énergétique. Le partenariat signé aujourd’hui entre les clusters Wind’Occ et DeepWind permettra de renforcer la complémentarité entre nos filières respectives et participera à leur développement commun. Il sera également un atout supplémentaire pour assurer une plus grande visibilité de notre industrie éolienne à l’échelle européenne et internationale, essentielle pour garantir sa pérennité et son développement », a déclaré Carole Delga en marge de cette signature.