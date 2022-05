Sète - 600 participants pour le 3e triathlon Laurent-Vidal

Dimanche 8 mai 2022 avait lieu la troisième édition du trophée « Laurent-Vidal » organisée par l’association « Laurent Vidal Events » en partenariat avec Sète Agglopôle Méditerranée et la Ville de Sète.

Les deux épreuves (le matin pour les amateurs et l’après-midi pour les triathlètes confirmés) de cette belle journée ont réunis 600 participants.

Sur le podium, Hervé Marquès, adjoint de la municipalité délégué, entre autres, à l’éducation sportive, ainsi que Magali Ferrier, maire de Vic-la-Gardiole et vice-présidente de Sète Agglôpole Méditerranée, déléguée au sport, ont pris la parole pour remercier les sportifs et les récompenser. Les deux grands gagnants de cette course complète et très exigeante, comprenant 750 m de nage, 20 km de vélo et 5 km de course à pieds, furent Jeanne Lehair, venue de Metz, et Anthony Poujade de Poissy.

L’hommage sportif rendu à celui qui a fini 5ème aux Jeux olympiques de Londres de 2012, triple champion de France et vainqueur d’une coupe du monde, s’est déroulée dans une ambiance fraternelle et joyeuse, en présence de la famille du sportif, dont le talent s’était exporté dans les plus grandes compétitions mondiales et dont la mémoire est toujours très présente à Sète.