Sète - ''Je cours pour l'Ukraine'', avec la Ville et le Rotary Club

Dans le cadre de ses actions caritatives, le Rotary organise, avec la collaboration de l’Union sportive Sète Athlétisme et le soutien de la Ville de Sète, une manifestation sportive et solidaire, le samedi 21 mai, de 10 h 30 à 14 h, sur la piste du stade du Lido. Cette action, baptisée “Je cours pour l’Ukraine” a pour but de récolter des fonds pour l’Ukraine, qui seront directement et intégralement envoyés au Rotary international Ukraine.

Le principe : une course ouverte à tous, sans compétition particulière, mais le plaisir de se sentir utile en faisant son jogging. Le don participatif est de 5 euros (ou plus !). Les enfants de moins de 11 ans auront droit à un Kid Cross, organisé par l’USSA. Les plus de 12 ans et les adultes auront simplement à faire le plus grand nombre de tours de piste à leur rythme. Tours qui seront totalisés collectivement jusqu’à la fin de la manifestation afin de calculer le nombre de kilomètres courus au total pour l’Ukraine. Le Rotary de Sète rajoutera en effet un montant financier pour chaque kilomètre parcouru.

Chaque participant recevra un dossard, ainsi qu’une bouteille d’eau en fin de course. Buvette sur place avec sandwicherie et hot-dogs. A noter aussi que des tables et chaises installées à proximité, dans la verdure, favoriseront une rencontre entre Français et Ukrainiens.