Frontignan - Le comité des sages se met en place

Dans le cadre de l’engagement de la municipalité à dynamiser la démocratie participative pour permettre aux habitants d’être pleinement acteurs de la vie de la cité, de nouvelles instances citoyennes ont vu le jour. Après la transformation des 11 conseils de quartiers en 6 comités habitants, c’est maintenant le conseil des sages qui devient comité des sages avec une nouvelle approche de la sagesse. La réunion de constitution se tiendra le 20 mai, à 18h30, salle Voltaire.

Réunion publique de présentation des nouvelles instances citoyennes, le 19 février 2022, salle Voltaire

La Ville de Frontignan s’est engagée pour la démocratie participative locale depuis plus de 10 ans. Entre 2009 et 2019, elle a mis en place un conseil municipal des jeunes, des conseils de quartiers, un observatoire citoyen de la tranquillité publique, un conseil des sages et un conseil consultatif des usagers de la voirie.

Dès 2020, en signant les propositions des associations Anticor, Démocratie ouverte et Pacte pour la transition, la nouvelle équipe municipale a confirmé son souhait de renforcer et dynamiser la démocratie participative citoyenne.

Cette volonté politique, portée par la municipalité, notamment par Loïc Linares, élu délégué à la transition démocratique, 2e vice-président de Sète agglopôle Méditerranée, et Jean-Louis Bonneric, élu délégué à la ville citoyenne ainsi que par un groupe de travail et une commission dédiée, a conduit la Ville à se doter d’une direction spécifique, la Direction transition démocratique et écologique et de la vie associative (DTDEVA) et à faire évoluer les outils de participation citoyenne.

Après la création des comités habitants en mars 2022, c’est maintenant celle du comité des sages qui va compléter les instances de démocratie participative. Une réunion de mise en place, ouverte à tous ceux et toutes celles qui souhaitent participer aura lieu le vendredi 20 mai, à 18h30, salle Voltaire.

La vocation du comité des sages est de questionner les projets de la ville sur le temps long au regard des grands enjeux contemporains, patrimoniaux, écologiques et sociaux : préservation des ressources, non atteinte aux générations futures, justice sociale… avec une redéfinition de la sagesse non conditionnée à un critère d’âge. Ainsi, les membres de cette nouvelle instance, ouverte à toutes et à tous, seront amenés à émettre des avis qualitatifs raisonnés sur les projets dans la commune, facilités par le débat argumenté entre personnes aux profils différents en termes d’âge, d’expériences et de trajectoire de vie.

Sa gouvernance sera partagée entre ses membres avec la constitution d’un groupe d’animateurs référents chargés de veiller à son bon fonctionnement et à ses relations avec la Ville. Comme les comités habitants, le comité des sages bénéficiera du support des services pour l’animation et le suivi (coordination assurée par l’agent pour la transition démocratique).

