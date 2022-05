Lourdes - Lourdes reçoit le label « Ville à Vélo du Tour de France » !

Les résultats de la deuxième édition du label "Ville à Vélo du Tour de France" sont tombés mercredi 11 mai 2022.

La Ville de Lourdes qui avait déposé sa candidature a le plaisir d'annoncer la labellisation obtenue par la commune : 1 vélo. Ce niveau de label récompense les collectivités ayant démontré une volonté de promouvoir la pratique du vélo, toutes catégories confondues : sport, loisirs, usage quotidien.



« Nous sommes très fiers car il s’agit d’un label, et non d’un classement. C’est un formidable encouragement à poursuivre nos actions en faveur de l’usage du vélo, sous toutes ses formes. Sport, loisirs, ou moyen de transport quotidien.

Je remercie les agents des services municipaux qui se sont mobilisés autour de ce dossier. Je n’oublie pas non plus les contributions de l’Office de tourisme et du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves engagés à nos côtés. Favoriser et faciliter l’usage du vélo, pour le loisir mais aussi pour la santé, c’est primordial. Ce label sonne comme une reconnaissance. Il souligne l’engagement de la ville en faveur de la mobilité à vélo et met la lumière sur les actions concrètes, déjà engagées et celles à venir, au niveau des aménagements de voiries, des équipements, du mobilier urbain… Un travail à long terme mené de concert avec nos partenaires, le département des Hautes Pyrénées et la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes, qui œuvrent à nos côtés », se réjouit le Maire, Thierry Lavit.



Thierry Lavit, Maire de Lourdes, Mohamed Dilmi, Maire-adjoint en charge du sport et de la jeunesse, et Cécile Prévost, Maire-adjointe, en charge de la transition écologique et du cadre de vie, ont envisagé cette labellisation comme une « mise en lumière d'une politique de vélo engagée dans un projet de ville résiliente, durable et sportive ». Un esprit et une méthode de travail partagés au service de l’identité du territoire “Lourdes, coeur des Pyrénées”. Une approche des enjeux fondée sur les besoins des cyclistes occasionnels comme assidus qui ont à leur disposition sur tout le territoire plusieurs dizaines de kilomètres de routes sécurisées ou aménagées en site propre : voie verte, pistes cyclables, zones tampons, bandes cyclables.



La voie verte : un exemple phare à décliner



La voie verte a été aménagée en 2000 au pied des Pyrénées, sur une ancienne voie ferrée dans la vallée des gaves (Hautes-Pyrénées), elle possède un revêtement parfaitement roulant. Elle offre de grandes perspectives sur les montagnes boisées qui bordent cette large vallée en U, d’origine glaciaire, ainsi que sur les sommets des Pyrénées, décor grandiose entre Lourdes et Pierrefitte-Nestalas. Une signalétique en braille a été ajoutée sur tous les panneaux d’information ainsi que des bornes sonores en trois langues, ce qui permet à cette Voie Verte d’être labellisée Tourisme et Handicap pour les 4 déficiences.



En 2008, un kilomètre supplémentaire a été aménagé à Lourdes, et elle fait aujourd’hui le lien avec la Véloroute V81 en pied des Pyrénées. Un Single Park a été aménagé sur la voie verte, 3.5 km de circuit VTT aménagé pour les familles - au départ de Lourdes.



Aujourd’hui la voie verte va de Lourdes à Pierrefitte-Nestalas avec 35 km (aller-retour) praticable toute l’année et labellisée Tourisme Handicap avec possibilité de rattraper des sentiers VTT.



Lourdes, terre d’accueil, ville de cyclisme

Lourdes accueille de nombreuses compétitions cyclistes comme le Tour de France (21 juillet : Lourdes > Hautacam), la Coupe du Monde VTT, la Coupe de France VTT, le Tour féminin des Pyrénées, la Pyr’Epic qui réunissent un public nombreux.



2022 accueillera également d’autres évènements « grand public » comme le Gran Fondo New York (12 juin), la Campilaro (du 23 au 26 juillet), le Tour féminin des Pyrénées (du 5 au 7 août) et la Women's 8848 (26 et 27 août) .



Sans omettre le label Altamonta du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves, qui précise : « l’enjeu aujourd’hui est de faire de nos vallées une destination incontournable dans le paysage des destinations de séjour à vélo et de valoriser tout le territoire pour permettre aux clientèles cyclos de profiter des itinéraires moins connus mais tout aussi intéressants. Le territoire a ainsi choisi de porter une identité "vélo" à part entière avec une marque : " Altamonta, les Pyrénées mythiques à vélo."



Par ailleurs, depuis de nombreuses années, Lourdes devient un camp de base pour les cyclistes du monde entier. Ils viennent ici pour réaliser leur rêve de parcourir les routes du Tour de France, de grimper des cols mythiques. Plus d’une trentaine de Tour-Opérateurs et d’agences spécialisées dans les séjours à vélo choisissent notre ville pour y séjourner. Les initiatives locales se développent et se professionnalisent au fil des ans. Dans ce contexte, la ville de Lourdes intégrera courant l’année 2022 le cluster “Vélo-Vallée” afin de s'inscrire dans la stratégie régionale du développement de la filière vélo.



Zoom sur le Label