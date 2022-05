Occitanie - Les vins d'Occitanie retrouvent Prowein !

Après deux années d’absence, ProWein, le salon de référence dans le monde du vin à Düsseldorf en Allemagne.

53 entreprises régionales accompagnées par l’agence AD’OCC seront accueillies sur l’impressionnant pavillon de la Région Occitanie qui totalise une surface de 603 m² et qui propose une dégustation permanente libre.

Cette dégustation initiale permet aux acheteurs de découvrir l’ensemble de l’offre régionale avant de poursuivre leurs échanges avec les exposants sélectionnés par leur soin et qui ont proposé la cuvée de leur choix. Sur cet espace de dégustation, l’agence AD’OCC s’est adjoint les services de l’une des sommelières les plus connues Outre-Rhin, Christine Balais, experte de la région et formatrice du Master Level Sud de France.

Pour renouer avec ce rendez-vous incontournable : 62 000 visiteurs du monde entier (46% d’Allemands et 54% hors-Allemagne en 2019), 5 500 exposants venus de 60 pays différents, l’agence AD’OCC a mis sa connaissance des marchés au service des producteurs régionaux et assurer la promotion de la marque Sud de France et le rayonnement des vignobles de la Région Occitanie.

Le marché allemand, premier marché pour les vins régionaux

Deuxième importateur de vin au monde, quatrième consommateur de vin, l’Allemagne est depuis longtemps le premier marché export mondial pour les vins régionaux, à la fois en volume et en valeur. Plus de la moitié (56%) des vins français importés en Allemagne viennent d'Occitanie !

Les 53 entreprises d’Occitanie à ProWein :

Aude : Maison Antech, Calmel & Joseph, Chateau La Négly, Maison Ventenac, Chateau Pech Latt, Chateau/Domaine de l'Herbe Sainte, Chateau Jouclary, Tour Saint-Martin, Les Vignobles de l'Alaric, Chateau Saint-Estève, Domaine Gayda, Domaine Villepeyroux Forest.

Gard : Les Collines du Bourdic, Chateau Beaubois, Vignerons Propriétés Associés.

Hérault : Chateau la Dournie, Domaine la Colombette, Alma Cersius, Les Vins Alexander Krossa, Laurent Miquel, Joseph Castan Fine Wine, Les Domaines Robert Vic, Ormarine, Saint-Preignan, Domaine Montrose, Chateau Capion, Vignobles Vellas, Le Petit Beret, Terroirs d’Occitanie, Chateau Cesseras, Les Domaines de Petit Roubie, Domaine de Fabrègues, Sud Tendances Diffusion, Chateau d’Agel, Domaines Pierre Chavin, Domaine Coste Moynier, Domaine Sainte-Luchaire, Les Vignobles d’Exea, Les Caves Richemer, Chateau Gilbert & Gaillard.

Pyrénées-Orientales : Chateau de l’Ou, Mas de la Deveze, Vignobles Catalans, Dom Brial, Domaine Boudau, Arnaud de Villeneuve, Domaine Lafage, L'air du Temps, Domaine Piquemal, Chateau de Jau.

Tarn : Les Vignobles Gayrel, Cave de Labastide de Levis.

Lot : Vignobles Laur.