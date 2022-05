Sète - Achats de vélos électriques : les derniers dossiers de subvention !

Achats de vélos électriques : derniers dossiers de demande de subvention pour 2022

Depuis janvier 2022, Sète agglopôle méditerranée a relancé les subventions pour l’achat de vélos et trottinettes électriques, en octroyant une aide financière à 500 foyers.



A ce jour, plus de 420 dossiers ont été comptabilisés et en cours de traitement.

Dans le cadre de l’approche de la clôture de ce dispositif, les dernières demandes devront être désormais directement adressées à la Direction des Mobilités et des Transports, et non plus comme précédemment sur la plateforme dédiée.



Renseignements par email : subventionsvelos@agglopole.fr