Perpignan - Grenaches du Monde 2022: Les résultats sont disponibles !

Les résultats sont disponibles !

La semaine dernière, la 10º édition des Grenaches du Monde s’est tenue en Navarre (Espagne). Près de 900 vins ont été dégustés par un panel d’experts internationaux de 12 nationalités différentes. Une première !

Il s’agit de la 10º édition de ce concours qui parcourt les grands terroirs de grenache depuis 2013 : Roussillon, Navarre, Catalogne, Aragon, Sardaigne, Languedoc, Châteauneuf-du-Pape, Sierra de Gredos, Marches italiennes…

Breaking news : la prochaine édition du concours aura lieu à New York aux États-Unis !



Le grand périple des Grenaches du Monde continue. La 10º édition de ce concours itinérant s’est tenue à Olite en Navarre les 5 et 6 mai dernier. Elle a rassemblé quelque 80 dégustateurs de 12 nationalités différentes (Corée, Japon, Etats-Unis, Belgique, Allemagne, Royaume Uni, Andorre, Colombie, Uruguay, France, Italie et Espagne). Une édition remarquable grâce à un partenariat sans faille avec l’appellation espagnole des vins de Navarre qui réaffirme ainsi son pari identitaire sur le grenache, cépage historique et emblématique de la région.



« Pour le concours et son initiateur, le Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon, c’est avec fierté que nous voyons s’agrandir la grande famille des Grenaches du Monde avec la Navarre comme partenaire. Nous avons trouvé à Olite un associé de choix qui nous a permis de célébrer notre 10º anniversaire dans de parfaites conditions » explique Fabrice Rieu, Président du Concours.



« Nous sommes très heureux d'avoir été sélectionnés pour organiser ce prestigieux concours international. Cette reconnaissance encourage les caves et les viticulteurs de Navarre à poursuivre l'effort et le travail qu'ils ont réalisés pour placer la Navarre sur la carte mondiale du Grenache », confirme Javier Santafé, Directeur Général du Conseil régulateur de la D.O. Navarra.



L’organisation du concours s’est achevée dans la Salle d’Armes de la Citadelle de Pampelune, avec la « Garnoche » : une Nuit des Grenaches de Navarre (et du Monde !) festive et ouverte à un public d’amateurs éclairés. L’occasion pour Stéphane Zanella, Président du Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon de confirmer la prochaine étape du concours qui quittera pour la première fois en 2023, les terroirs de grenache européens :



« Nous travaillons à l’édition de New York depuis déjà deux ans, mais Covid oblige, nous avons dû reporter la tenue de l’événement. En 2023, le concours fera office de vitrine de luxe pour le cépage grenache et ses vins sur le premier marché du monde. » explique-t-il.



Les résultats, marqués par une montée en puissance et en qualité des vins présentés au concours, sont disponibles en ligne sur grenachesdumonde.com.



À propos du Grenache : Avec 163 000 hectares de vignobles, le grenache est le septième cépage le plus planté au monde. Il s'agit de la variété emblématique des pays méditerranéens, principalement de l'Espagne et de la France, puisqu'à eux deux, ces pays totalisent près de 90% de la surface mondiale plantée. L'Espagne, la France et l'Italie sont les trois principaux pays producteurs, mais le grenache est très populaire dans le monde entier : Afrique du Nord et du Sud, Australie, Amérique du Nord et du Sud, Croatie, Grèce, Liban, etc. En Espagne, il est principalement cultivé dans la vallée de l'Ebre : Navarre, Rioja, Aragon et Catalogne, on le retrouve aussi dans d'autres régions comme la Sierra de Gredos à Madrid.

À propos des Grenaches du Monde :

Créé en 2013 par le Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon (CIVR) à Perpignan, le Concours Grenaches du Monde, devient itinérant dès 2016 avec sa première édition délocalisée en Aragon (Campo de Borja), puis en Sardaigne (2017) et en Catalogne (Terra Alta, 2018). Le Concours revenu en 2019 à Perpignan, a repris la route l’année suivante en direction de Montpellier en partenariat avec les Vins de Pays d’Oc, premier producteur mondial de vins de grenache rosés. En 2021, afin de faire face aux impératifs sanitaires, le Concours s’est scindé en 4 dégustations dans 4 capitales du Grenache : Cebreros en Espagne, Châteauneuf du Pape et Perpignan en France, et Ascoli Piceno en Italie. En 2022, le concours retrouve sa forme normale à Olite, en Navarre (Espagne).