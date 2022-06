Béziers - Naissance du groupe Jeunesse Populaire Biterroise

Vendredi 13 mai, à La Ruche la première assemblée d'un groupe de jeunes sous l'égide "Jeunesse Populaire Biterroise".

Une magnifique réussite avec la participation d'une trentaine de jeunes, étudiants principalement.

Ils sont déterminés et prêts à militer.

Pour ses élections législatives du 12 et 19 juin, ils ont décidé de soutenir les candidatures de Magali Crozier et Marc Sureau sur la 6ème circonscription de l'Hérault afin de contribuer à faire élire Mélenchon premier ministre !!!!

Ils s'organisent et espèrent que ce groupe perdurera au-delà de cette élection et s'élargira encore en accueillant encore plus de militants qui auront la volonté de faire bouger les choses sur le biterrois !

Nous sommes fières de cette jeunesse qui s'engage et fera que Béziers et le grand biterrois sortiront de leur torpeur afin de reconstruire une véritable force de Gauche jeune et puissante.

Nous sommes plus de 100 inscrits sur les 2 groupes d'action populaire du biterrois et nous invitons donc chacun d'entre vous à faire connaître et partager cette initiative au plus grand nombre et transmettre l'information à tous les jeunes de votre connaissance qui souhaiteraient participer à cette magnifique aventure.