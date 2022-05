Sète - L'été des festivals 2022, c'est parti !

Ce vendredi 13 mai au Club de la Presse de Montpellier, autour de François Commeinhes, maire de Sète, et en présence de Claude Muslin, adjointe déléguée à l’éducation culturelle, aux musées et aux festivals, de Jeanne Corporon, adjointe déléguée à l’Espace Brassens, et des directeurs de festivals, a été présenté le programme de l’été des festivals 2022.

ImageSingulières, K-LIVE, Quand je pense à Fernande, Worldwide festival, Sunsète festival, Jazz à Sète, Voix vives, Fies’A Sète, Demi Festival, Sète-Palerme, Cap Brassens… Autant de rendez-vous qui, après deux années de contraintes sanitaires, s’apprêtent à accueillir à nouveau des milliers de spectateurs, dans l’écrin du Théâtre de la Mer et à chaque coin de rue, et qui participent au rayonnement international de la Ville, candidate, en étroite collaboration avec Montpellier, au titre de capitale européenne de la culture, en 2028.

Retrouvez le programme complet sur ce lien.