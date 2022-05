Occitanie - Marie Piqué : « Donner corps à cette idée de faire de l'Occitanie une grande région inclusive »

L’Assemblée Plénière du 19 novembre 2020 a adopté son « Pacte vert - Green New Deal Occitanie », dont l’objectif est d’accompagner la construction d’un nouveau modèle de développement plus sobre et plus vertueux, porteur de justice sociale et territoriale. Très investie dans la lutte pour l’inclusion, l’égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi contre toutes formes de discrimination, la Région accompagne depuis 2016, les acteurs associatifs du territoire porteurs de projets sur ces thématiques.

« Plusieurs de nos appels à projets ont été mis en place spécifiquement pour accompagner les associations et soutenir leurs projets, que ce soit pour la promotion de l’égalité femme-homme, de la citoyenneté, la lutte contre le racisme ou toute forme de discrimination », a détaillé à la presse Marie Piqué, vice-présidente du conseil régional en charge des solidarités, à la suite de la dernière réunion de la commission permanente fin avril.

Ainsi plusieurs subventions associatives ont été approuvées par l’assemblée régionale : 16 000 euros en soutien aux projets de la Fondation des femmes pour le projet de « Train de l’égalité », de l’association du Fonds pour les femmes en Méditerranée pour la coordination du réseau « Medfeminiswya », de l’association Sport Incub pour le projet de prévention des violences sexistes auprès des jeunes, et de l’association Escales Confluences pour le projet « Une mobilité solidaire de proximité : un vélo pour un emploi durable ».

De plus, 65 000 euros ont été attribués à 13 associations pour leurs projets de promotion de la citoyenneté, de lutte contre le racisme et toutes formes de discriminations. Les associations Arts en Acte, pour le projet intitulé « Un nom, une voix, un visage », le Tennis Club des Hauts de Nîmes pour le projet intitulé « Sportifs et Citoyens », l’association Sous les étoiles pour le projet « Dessine-moi une étoile », Partage ton Talent pour le projet « Exposition photos auprès des femmes issues des quartiers prioritaires », La Bénévolante pour le projet « Insertion de jeunes dans les équipes de bénévoles de festivals culturels », l’Association LGBT+66 pour le projet intitulé « Lutte et prévention contre les haines anti-LGBT+ », Vacances et Familles pour le projet « Accompagnement inclusif par un séjour vacances », Pas Sans Toit pour son projet « Favoriser le processus d'intégration par l'accès à la culture sous toutes ses formes », l’Association ARAP-RUBIS pour son projet « Centre LGBTQIA+, lutte contre les discriminations et intégration des personnes LGBTQIA+ », et le Théatre de la Passerelle pour son projet « Dynamisation par le théâtre ». Le Réseau d’éducation sans frontières 65 et son projet de conception d'un outil de communication associé aux actions de RESF65 pour faire respecter les droits humains, le droit d'asile et de faire partager les principes et valeurs de solidarité, L’école des droits de l’Homme et son projet « Je dis Non ! », ainsi que le projet « Le Tout-monde » de l’association Strass, ont également été soutenus au titre du plan régional de lutte contre le racisme et l’antisémitisme.

« Avec la présidente Carole Delga, et l’ensemble des membres de la majorité, nous souhaitons vraiment donner corps à cette idée de faire de l’Occitanie une grande région inclusive », a insisté Marie Piqué. « Ce soutien sans faille au monde associatif est la concrétisation de nos engagements et de cette volonté de ne laisser personne au bord de la route ».