Perpignan - Les associations SOS Homophobie et LGBT+66 appellent à manifester

A l'occasion de la Journée Mondiale contre l'Homophobie et la Transphobie, les associations SOS Homophobie et LGBT+66 appellent à manifester le :

Mardi 17 Mai à partir de 18h30

Place de la République à Perpignan

sur le thème de :

SIFFLONS LES LGBTQIA+PHOBIES et invitent toustes à venir avec son sifflet pour faire un maximum de bruit pour alerter les autorités.

Elles ont aussi appelé l'ensemble des 221 communes du département à arborer un drapeau LGBT+ au fronton des Mairies ou à réaliser un acte symbolique de soutien (passage piéton, affichage, etc.).

A l'occasion de la Journée Mondiale contre l'Homophobie et la Transphobie, les associations SOS Homophobie et LGBT+66 appellent à manifester le :Mardi 17 Mai à partir de 18h30 Place de la République à Perpignan sur le thème de :SIFFLONS LES LGBTQIA+PHOBIES et invitent toustes à venir avec son sifflet pour faire un maximum de bruit pour alerter les autorités.

En effet, nos associations constatent une recrudescence des actes de violence, physiques ou verbales, envers des personnes LGBTQIA+ sur l'ensemble du territoire mais principalement à Perpignan ainsi que des agressions contre des commerces LGBT+friendly.

L'association LGBT+66 suit actuellement, en liaison avec Monsieur le Procureur de la République, Jean-David CAVAILLÉ et Maître Mathieu Rouillard plus de 25 plaintes dont 11 avec des violences physiques ou matérielles.

CECI NE DOIT PLUS DURER ET DÉFENDONS NOTRE D'ÊTRE ET D'AIMER

C'est pourquoi nous avons besoin de vous et de votre soutien pour relayer notre appel pour cette manifestation

Avec nos remerciements